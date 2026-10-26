Titov savetnik proslavio 106. rođendan i na poklon dobio dres "jugoslovenskog velikana"
General-pukovnik Ivan Mišković Brk, nekadašnji čelnik jugoslovenske vojne bezbednosti i Titov specijalni savetnik, u Premanturi je proslavio 106. rođendan.
Slavljenik je uz rođendansku tortu dobio i poseban dar, Hajdukov dres izrađen samo za njega, s prezimenom, nadimkom i brojem 106 na leđima.
Rođeni Premanturac, koji je razgovarao s Nehruom, Naserom i Če Gevarom, u Slavoniji je ušao u partizanski pokret, a nakon rata stigao do samog vrha vojne bezbednosne službe KOS-a.
Postao je jedan od ljudi od najvećeg Titovog poverenja, a godinama posle otvoreno je svedočio o intrigama iz Titovog kruga, pre svega o sukobu sa Jovankom Broz, koja je tražila da izveštava i nju, što je on odbio.
Svoj uticaj je koristio i za zaštitu rodnog kraja, pa je tako sprečio trajnu vojnu gradnju i apartmanizaciju rta Kamenjak.
Sećanja je s istoričarem Andrejem Baderom pretočio u tri knjige, a uprkos tome što je preživeo teške bolesti, ranjavanja, karcinom, te srčane i moždane udare, do duboke starosti nije gubio britkost i humor.
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