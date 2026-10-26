Poraz Teodore Kostović: Srpkinja ispala u prvom kolu turnira u Gvangžuu

Poraz najbolje srpske teniserke.

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Najbolje plasirana srpska teniserka Teodora Kostović završila je takmičenje na turniru u Gvangdžuu već u prvom kolu. Srpska teniserka izgubila je od Marije Timofejeve sa 6:4, 6:1.

Nakon što je ostvarila dve pobede u kvalifikacijama, 19-godišnja Novosađanka je stala u prvom meču glavnog žreba. Meč je trajao skoro sat i po vremena.

Dobro je počela Kostović, pa je uz brejk povela 3:1. Međutim, tu je stala i osvojila je još samo jedan gem do kraja prvog seta. U drugom setu je bila totalno nemoćna, te je Timofejeva zasluženo slavila.

Srpkinja će dodatno napredovati na VTA listi i sada će biti 137. reket sveta.