Politika

OBRAĐENO PREKO 8.000 BIRAČKIH MESTA: RIK se oglasio najnovijim rezultatima

Танјуг

26. 10. 2026. u 07:21

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

REPUBLIČKA izborna komisija (RIK) objavila je danas rezultate parlamentarnih izbora na osnovu 8.028 obrađenih biračkih mesta.

ОБРАЂЕНО ПРЕКО 8.000 БИРАЧКИХ МЕСТА: РИК се огласио најновијим резултатима

Foto: N. Živanović

Po njima je Studentska lista dobila 2.177.837 glasova, odnosno 52,4 odsto, a lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" dobila je 1.637.112 glasova, odnosno 39,39 odsto glasova.

Lista "Ivica Dačić- Faktor stabilnosti" osvojila je 90.899 glasova, odnosno 2,19 odsto.

Ostale liste imaju ispod jedan odsto glasova.

Prema ovim podacima, na izbore je izašlo 4.158.760 birača.

BONUS VIDEO: Blokaderi provocirali Anu Brnabić

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BLOKADERA SE NIKO NE PLAŠI: Provocirali Anu Brnabić, zanemeli kada im je prišla (VIDEO)

BLOKADERA SE NIKO NE PLAŠI: Provocirali Anu Brnabić, zanemeli kada im je prišla (VIDEO)