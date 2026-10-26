OBRAĐENO PREKO 8.000 BIRAČKIH MESTA: RIK se oglasio najnovijim rezultatima
REPUBLIČKA izborna komisija (RIK) objavila je danas rezultate parlamentarnih izbora na osnovu 8.028 obrađenih biračkih mesta.
Po njima je Studentska lista dobila 2.177.837 glasova, odnosno 52,4 odsto, a lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" dobila je 1.637.112 glasova, odnosno 39,39 odsto glasova.
Lista "Ivica Dačić- Faktor stabilnosti" osvojila je 90.899 glasova, odnosno 2,19 odsto.
Ostale liste imaju ispod jedan odsto glasova.
Prema ovim podacima, na izbore je izašlo 4.158.760 birača.
BONUS VIDEO: Blokaderi provocirali Anu Brnabić
Preporučujemo
I NAJVEĆI MRZITELj VUČIĆA KAŽE: Ovo su bili najdemokratskiji izbori
25. 10. 2026. u 20:31
BLOKADERA SE NIKO NE PLAŠI: Provocirali Anu Brnabić, zanemeli kada im je prišla (VIDEO)
26. 10. 2026. u 00:08
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)