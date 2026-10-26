Košarka

ABA liga saopštila: Lučić MVP

Filip Milošević

26. 10. 2026. u 10:33

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ABA liga je saopštila ko je MVP 5. kola ABA lige.

АБА лига саопштила: Лучић МВП

FOTO: Katarina Mihajlović

Košarkaš Mege Andrej Lučić najkorisniji je igrač (MVP) petog kola ABA lige, saopšteno je danas na sajtu takmičenja.

Lučić je u pobedi Mege protiv Beča (94:88) za 28 minuta na terenu zabeležio 25 poena i pet skokova.

On je imao indeks korisnosti 30, što je najbolji učinak u petom kolu takmičenja.

Mega se nalazi na sedmom mestu na tabeli ABA lige sa dve pobede i dva poraza, a u sledećem kolu dočekaće Spartak.
 

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