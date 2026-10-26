ABA liga saopštila: Lučić MVP
ABA liga je saopštila ko je MVP 5. kola ABA lige.
Košarkaš Mege Andrej Lučić najkorisniji je igrač (MVP) petog kola ABA lige, saopšteno je danas na sajtu takmičenja.
Lučić je u pobedi Mege protiv Beča (94:88) za 28 minuta na terenu zabeležio 25 poena i pet skokova.
On je imao indeks korisnosti 30, što je najbolji učinak u petom kolu takmičenja.
Mega se nalazi na sedmom mestu na tabeli ABA lige sa dve pobede i dva poraza, a u sledećem kolu dočekaće Spartak.
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