ABA liga saopštila: Lučić MVP

ABA liga je saopštila ko je MVP 5. kola ABA lige.

FOTO: Katarina Mihajlović

Košarkaš Mege Andrej Lučić najkorisniji je igrač (MVP) petog kola ABA lige, saopšteno je danas na sajtu takmičenja.

Lučić je u pobedi Mege protiv Beča (94:88) za 28 minuta na terenu zabeležio 25 poena i pet skokova.

On je imao indeks korisnosti 30, što je najbolji učinak u petom kolu takmičenja.

Mega se nalazi na sedmom mestu na tabeli ABA lige sa dve pobede i dva poraza, a u sledećem kolu dočekaće Spartak.

