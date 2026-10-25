Tuga! Humska zavijena u crno, umro proslavljeni golman Partizana!

Ostavio je dubok trag u crno-belom dresu.

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Posle duge i teške bolesti, preminuo je Darko Božović, nekadašnji golman Partizana!

Božović je bio crnogorski fudbalski golman koji je tokom karijere branio za brojne klubove, među kojima se izdvaja Partizan, sa kojim je osvojio tri titule prvaka Srbije i dva nacionalna kupa.

Rođen je 9. avgusta 1978. godine u tadašnjem Titogradu (današnja Podgorica), a za reprezentaciju Crne Gore upisao je dva nastupa 2007. godine. Tokom karijere, pored Partizana, branio je i za Bežaniju, Slobodu iz Užica, iranski Zob Ahan i Voždovac, a posle završetka igračke karijere posvetio se trenerskom poslu i radu sa golmanima, prvi angažman mu je bio u nacionalnom timu Bugarske.

Radio je potom u Slovenu iz Rume, zatim u filijali Partizana, Teleoptiku, a naposletku u Železničaru iz Pančeva, gde ga je i sustigla opaka bolest.

U prvi mah za Božovićevu bolest nije se znalo previše jer nije želeo da uznemirava naslednike i porodicu, ali je vremenom sve dospelo u javnost, te su se mnogi klubovi, sportisti, bivši saigrači i prijatelji uključili da pomognu Božoviću.

Isprva je lečenje u Turskoj dalo rezultata, međutim, borba sa opakom bolešću završila se tragično, a iza sebe je ostavio suprugu Martinu i dvojicu sinova.

Подсећање: Ин мемориам - Синиша Михајловић