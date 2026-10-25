Real slomio Barsu na Kamp Nou: Mpabe rešio El Klasiko
Francuz sa dva pogotka doneo sva tri boda Kraljevskom klubu.
Fudbaleri Real Madrida savladali su Barselonu u prvom ovosezonskom "El klasiku" rezultatom 2:1 (0:1), u okviru 10. kola španske La lige.
U meču prepunom ritma, ali i nervoze, videli smo posle dužeg vremena jedan egal derbi koji je na kraju, možda čak i van očekivanja, otišao na stranu "kraljevskog kluba".
Junak "El klasika" bio je Kilijan Mbape, koji je sa dva gola, u 41. i 88. minutu prekinuo niz Katalonaca od devet pobeda u prvenstvu.
Strelac za domaćina bio je Rafinja u 61. minutu.
Barselona je ostala lider na tabeli sa 27 bodova, dva više od Atletika i tri više od Reala.
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