Real slomio Barsu na Kamp Nou: Mpabe rešio El Klasiko

Francuz sa dva pogotka doneo sva tri boda Kraljevskom klubu.

FOTO: AP Photo/Jose Breton

Fudbaleri Real Madrida savladali su Barselonu u prvom ovosezonskom "El klasiku" rezultatom 2:1 (0:1), u okviru 10. kola španske La lige.

U meču prepunom ritma, ali i nervoze, videli smo posle dužeg vremena jedan egal derbi koji je na kraju, možda čak i van očekivanja, otišao na stranu "kraljevskog kluba".

Junak "El klasika" bio je Kilijan Mbape, koji je sa dva gola, u 41. i 88. minutu prekinuo niz Katalonaca od devet pobeda u prvenstvu.

Strelac za domaćina bio je Rafinja u 61. minutu.

Barselona je ostala lider na tabeli sa 27 bodova, dva više od Atletika i tri više od Reala.