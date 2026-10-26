BLOKADERA SE NIKO NE PLAŠI: Provocirali Anu Brnabić, zanemeli kada im je prišla (VIDEO)

BLOKADERI su provocirali Anu Brnabić dok je prolazila kolima, dobacujući da je p***a i kukavica.

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Ona se vratila i izašla da se suoči sa njima: Nemojte da vredate i pretire ljudima!

Blokaderi su ostali bez reči, bukvalno su zanemeli, a ova scena je dokaz da ih se niko ne plaši.