Politika

BLOKADERA SE NIKO NE PLAŠI: Provocirali Anu Brnabić, zanemeli kada im je prišla (VIDEO)

Novosti online

26. 10. 2026. u 00:08

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BLOKADERI su provocirali Anu Brnabić dok je prolazila kolima, dobacujući da je p***a i kukavica.

БЛОКАДЕРА СЕ НИКО НЕ ПЛАШИ: Провоцирали Ану Брнабић, занемели када им је пришла (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Ona se vratila i izašla da se suoči sa njima: Nemojte da vredate i pretire ljudima!

Blokaderi su ostali bez reči, bukvalno su zanemeli, a ova scena je dokaz da ih se niko ne plaši.

 

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