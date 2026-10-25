"Ne podnosim nikog iz Reala!" Fudbaler Barselone "zagrejao" atmosferu pred El Klasiko!

Sprema se spektakl od 21 čas na stadionu Barselone kada će ugostiti Real Madrid.

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Mladi vezista Barselone, Gavi, U intervjuu za ESPN istakao je da ga ne zanimaju izostanci Vinisijusa i Kurtoe i da ga interesuje samo pobeda.

- Nije me briga. To je Real Madrid i ja ću dati sve od sebe, bez obzira na to ko je na terenu. Neki igrači mi se dopadaju više, neki manje, ali kada smo na terenu, ne podnosim nikoga od njih. Nadam se da ćemo navijačima doneti pobedu, jer oni to zaslužuju.

Dotakao se mladi španski vezista i Žozea Murinja, šefa stručnog štaba Madriđana, rekavši da voli takve trenere.

Sviđa mi se kada Murinjo drži govore. Volim takav tip trenera, sa snažnim karakterom i vatrenim temperamentom. Volim kada mi je rival. Izuzetno ga poštujem. Ipak, želim da Barsa pobedi... U mojoj kući, nikada nismo navijai za Real! - rekao je Gavi i podgrejao atmosferu pred večerašni meč.