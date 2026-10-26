KIJEV je planirao da izvede napad dronovima na jedan od najvažnijih elemenata sistema protivraketne odbrane Moskve, ali su pripadnici rskih bezbednosnih snaga osujetili teroristički napad, saopštila je Federalna služba bezbednosti.

Foto: Russian Federal Security Service / Zuma Press / Profimedia

Pripadnici FSB su priveli dvojicu stanovnika Zakavkazja koji su po nalogu ukrajinske Službe bezbednosti pripremali napad FPV-dronovima na jedan od ključnih elemenata PRO Moskve i jedan energetski objekat.

Oni su, kako se navodi, imali su zadatak da pripreme jurišne dronove iz skrovišta, prevezu ih do mesta lansiranja u Moskovskoj oblasti i aktiviraju ih pre poletanja.

Naknadno upravljanje dronovima trebalo je da se vrši daljinski, sa teritorije Ukrajine.

Dronovi i komponente za improvizovanu eksplozivnu napravu za terorističke napade u Moskovskom regionu su se nalazili u skrovištima u Smolenskoj i Kaluškoj oblasti.

Kijev je diverzantima obećao novčanu nagradu.

(Sputnjik)

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