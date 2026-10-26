Monfis se obraća javnosti posle razvoda sa Svitolinom: Sve ću vam reći

Konačno će da se oglasi...

Foto: Instagram/iamgaelmonfils

Francuski teniser Gael Monfis prolazi kroz verovatno najteži period u svom životu! Nakon što je nedavno objavio kraj profesionalne karijere, a potom usledio i krah petogodišnjeg braka sa ukrajinskom teniserkom Elinom Svitolinom, čuveni veteran rešio je da prekine tišinu.

Nekadašnji šesti reket planete najavio je da će se u ponedeljak obratiti svojim navijačima putem lajvstrima na platformi „Tvič“, u terminu između 18 i 20 časova.

Njegova poruka bila je kratka, ali je izazvala pravu buru u sportskoj javnosti:

- Sve ću vam reći - poručio je 40-godišnji Francuz.

Podsetimo, nedavno je Elina Svitolina potvrdila da se razvode. Šesta teniserka sveta priznala je da je rat u Ukrajini ostavio duboke emotivne posledice na nju, što je u velikoj meri uticalo i na njihov odnos.

Par je bio u braku od jula 2021. godine, a u oktobru 2022. dobili su ćerku Skaj.

Nakon što se Ukrajinka našla na meti kritika pojedinaca na društvenim mrežama, Gael je džentlmenski stao u njenu odbranu.

– Elina i ja možda više nismo par, ali smo i dalje porodica. Iako me srce boli, zauvek sam joj zahvalan na podršci i ljubavi svih ovih godina – poručio je Francuz na Instagramu.