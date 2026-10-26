KAO GROM IZ VEDRA NEBA! Osvojio masters u Šangaju, pa odustao od Bazela i završnog turnira u Torinu
PRAVO niotkuda!
Alehandro Davidovič Fokina ne igra u Bazelu. Španac se povukao sa turnira u posledni čas nakon što je osvojio masters u Šangaju. Za sada nije saopšteno šta je razlog odustajanja, da li je to povreda ili jednostavno prilika za odmor posle napornog prethodnog turnira.
Davidovič Fokina se nalazio u konkurenciji za Završni masters u Torinu, ali je sada ostao bez potencijalnih novih 500 bodova, a na samom turniru sada Hubert Hurkač dobija mesto desetog nosioca i igraće sa Zizuom Bergsom. Promene u žrebu su se desile na onoj strani gde nema Novaka Đokovića, tako da se srpskom teniseru ne menja ništa u putu ka trofeju.
Na završni turnir su se već plasirali Aleksandar Zverev, Karlos Alkaraz, Ben Šelton i Janik Siner, koji svakako neće igrati jer je povređen i pauzirače do kraja sezone. Danil Medvedev, Flavio Koboli, Artur Fils , Franses Tijafo i Rafa Hodar za sada drže mesta koja vode na Završni masters.
Aleks De Minor je prvi "ispod crte", zatim sledi Novak Đoković koji ima oko 400 bodova manje od Hodara. Što se tiče Fokine on je 14. i sada je sigurno da ga neće biti.
Preporučujemo
CEO SVET U ŠOKU! Svetsko prvenstvo u Rusiji
26. 10. 2026. u 06:35 >> 06:37
Evo kako izgleda tabela Superlige Srbije posle 13. kola
26. 10. 2026. u 06:10
Real slomio Barsu na Kamp Nou: Mpabe rešio El Klasiko
25. 10. 2026. u 23:05
"Novosti" saznaju: Aleksandar Stanojević prvi kandidati za trenera Partizana
25. 10. 2026. u 22:09
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Ostoja Mijailovć otkrio koliko je Džabari Parker koštao Partizan!
Partizan je konačno raskinuo saradnju sa Džabarijem Parkerom, a predsednik kluba Ostoja Mijailović je pričajući za Mocart sport otkrio koliko je Amerikanac koštao crno-bele i koliko je njegovo angažovanje bilo finanijski izazovno za crno-bele.
24. 10. 2026. u 13:28
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)