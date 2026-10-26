KAO GROM IZ VEDRA NEBA! Osvojio masters u Šangaju, pa odustao od Bazela i završnog turnira u Torinu

PRAVO niotkuda!

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Alehandro Davidovič Fokina ne igra u Bazelu. Španac se povukao sa turnira u posledni čas nakon što je osvojio masters u Šangaju. Za sada nije saopšteno šta je razlog odustajanja, da li je to povreda ili jednostavno prilika za odmor posle napornog prethodnog turnira.

Davidovič Fokina se nalazio u konkurenciji za Završni masters u Torinu, ali je sada ostao bez potencijalnih novih 500 bodova, a na samom turniru sada Hubert Hurkač dobija mesto desetog nosioca i igraće sa Zizuom Bergsom. Promene u žrebu su se desile na onoj strani gde nema Novaka Đokovića, tako da se srpskom teniseru ne menja ništa u putu ka trofeju.

FOTO: Tanjug/Adam Davy/PA via AP

Na završni turnir su se već plasirali Aleksandar Zverev, Karlos Alkaraz, Ben Šelton i Janik Siner, koji svakako neće igrati jer je povređen i pauzirače do kraja sezone. Danil Medvedev, Flavio Koboli, Artur Fils , Franses Tijafo i Rafa Hodar za sada drže mesta koja vode na Završni masters.

Aleks De Minor je prvi "ispod crte", zatim sledi Novak Đoković koji ima oko 400 bodova manje od Hodara. Što se tiče Fokine on je 14. i sada je sigurno da ga neće biti.