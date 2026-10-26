VUČEVIĆ SE OBRATIO JAVNOSTI: Pokazaćemo kako se ponaša opozicija koja čuva državu i koja je svesna svoje odgovornosti

MILOŠ Vučević, predsednik Srpske napredne stranke gostovao je na TV Pink. Istakao je je da je sinoćna konferencija SNS suštinski pokrenula stvari u Srbiji da ne idu u pogrešnom smeru, da je kamen temeljac demokratije, ali i da je nezadovoljan rezultatima.

Foto: Printskrin

- Nije laka noć iza nas, ali sam ponosan na građane Srbije da izađu na velikom broju na birališta, a posebno sam ponosan na moje saborce i Aleksandra Vučića i na to kako smo se ponašali prethodnih godina. Mislim da je sinoćna konferencija Vučića snažan kamen temeljac demokratije. To je bilo gospodstveno, kako se očekuje od velikih državnika. Nezadovoljan sam zbog izbornih rezultata, ali sam ponosan što sam svedočio kako je Vučić spremio tu konferenciju. Znate da imamo dobru logistiku, Aleksandar je vrstan u toj analizi. Mi smo dobili reprezentativne uzorke. Nije bilo potrebe da čekamo da se prebroji 70 odsto uzorka. Jasna je bila izborna volja građana. Došli smo Ana i ja, rekao je izgubili smo izbore. Bili smo zatečeni, jer smo mi vodili, ali to nije bio dovoljan uzorak da se dobije. On je sa stratuma dobio rezultate. Rekao je da je važno da se obrati što pre. Sve se pokazalo suprotno od onog što je najavljivano - da će Vučić da ukrade izbore, da ćemo da krademo birački materijal. Ali, tako su lagali za Valjevo, zvučni top, za "Sarajevo Safari", za skaj prepiske - rekao je Vučević.

Vučević je izjavio da je sad prilike za blokadere, pa nek se pokažu.

- Mogu uvek da nas procesuiraju. Bilo bi demokratski da su lideri blokaderske liste nakon izjave Vučića da su pozvali svoje pristaše na mir, da nema nasilja. Bojim se da i dalje podgrevaju atmosferu da svako treba da vija svog ćacija. Konferencija Vučića je kamen temeljac demokratije. Ponosan sam na Srbiju što ima ljude kao što je Aleksandar Vučić. Videćete za šest meseci kakve su to bile obmane i laži, i kakva će njihova politika biti. Mi imamo problem šta će se desiti sa Srbijom, ali poštujemo volju naroda - rekao je Vučević.

Lider naprednjaka smatra da će građani Srbije tek da vide šta je urađeno u prethodnih 14 godina.

- Videćete kad se strasti smire, onda će ljudi razumeti šta je sve urađeno. Nije ovo jadikovanje, mi smo časno, demokratski priznali izbornu volju naroda, kao što smo rekli da ćemo uraditi to veče. Posebno sam ponosan na SNS. Uz nebrojano napada, medijskih, političkih, uz hiljade napada fizičkih na naše članove. SNS je bastion demokratije u Srbiji i jedina stranka koja je preživela obojenu revoluciju u Srbiji. To je jedina stranka koju građani mogu da prepoznaju kao stranku, dok su druge u procesu gašenja. A ovo nepoznato političko agregatno stanje ne znamo kako će biti artikulisano, vreme će pokazati. Mi smo se borili protiv nečeg što nije klasična politička opcija. Mi smo opstali i ostaćemo. Nećemo se raspasti, razići. Mi ćemo da osvežimo naše redove. To će biti bolne, ali lekovite promene. SNS će da homogenizuje svoje tkivo, obećavamo narodu Srbije bićemo nepokolebljiva i čvrsta opozicija. Neka se spreme za duge i iscrpljujuće rasprave. Moraju da računaju da će imati 105 političkih samuraja - rekao je Vučević.

Vučević je istakao da je bio prisutan veliki pritisak na glasače da ne glasaju za listu borj 1.

Mi nećemo da bacamo suzavce, rekao je on.

- Neka se spreme za duge i iscrpljujuće rasprave - kazao je on.

- Ako se dogovore sa Kurtijem oko Kosova, naići će na žestok otpor. Ako kažu da ih se Republika Srpska ne tiče, imaće žestok otpor od nas - kazao je.

Navodi da "studentska lista" više neće moći da se koristi sa "ah, uh, eh" kao odgovrima na ključne teme.

Foto: Printskrin

Napominje da Stevandiću i Dodiku sinoć nije bilo lako izaći na konferenciju.

- Oni moraju sarađivati sa novom Vladom,nadam se da će nova Vlada naći vremena za Rpeubliku Srpsku - naveo je Vučević, i kaže da je prirodna stvar da se "studentskoj listi" čestita pobeda.

Kako kaže siguran je da će vreme pokazati da su oni gora opcija po Srbiju.

- Većina nas je mnogo vremena provela u opoziciji, bićemo oči i uši naroda- kaže Vučević.

O napadu na Anu Brnabić, kaže da je ponosan na nju.

- Što ne slavite, već napadate druge. Nemojte da napadate druge... Kad vidim to "neka svako nađe svog ćacija" ma nećete vi ništa. Nećete nikoga da jašete... Pokažite šta znate da radite. Kako da ljudima rastu plate i penzije, pravednije društvo nije da maltretirate komšiju, asfaltirajte bar kilometar puta duže, neka bude veća suma u bucetu - rekao je Vučević.

Kako kaže oni samo razmišljaju ko će i kako koga da prevari u njihovim redovima.

- Oni su heterogena skupina, ali imaju mentore koji to mogu da poklope i da oni urade to što treba. Mi ne vršimo opstrukciju. Nikakve primedbe nismo imali, nema prigovroa RIKu-u mi se tim ne bavimo. Pobedili ste, čestitali smo i kreće druga vrsta naše borbe. Kada budete hteli zakazaće se Skupština - kaže Vučević.

- Mi se ne bavimo time da radimo zakulisno kako bi ostala ova Vlada u tehničkom mandatu - reko je Vučević i podsetio da je Vučić samovoljno dao ostavku i u kampanji bio običan građanin.

Vučević je rekao da će imati veoma borbenu poslaničku grupu spremnu za oštru borbu i diskusiju.

- Pokazaćemo kako se ponaša opozicija koja čuva državu, i koja razume svoju ulogu u sistemu. Videćete primer opozicije koja je svesna svoje odgovornosti - rekao je Vučević.

Zahvalio se svim građanima Srbije na jučerašnjem danu , te rekao da ne želi da se bavi incidentima iako ih je bilo.

- Mi smo učestvovali na izborima, osvojili veliki broj glasova u nemogućim okolnostima, udarila je velika sila na nas - rekao je Vučević za kraj.