Goreće Istanbul! Carigrad staje kada igraju Galatasaraj i Fenerbahče!

Galatasaraj u ponedeljak na stadionu "RAMS Park" dočekuje Fenerbahče u jednom od najvećih derbija turskog fudbala (19.30). Domaćin želi da učvrsti poziciju pri vrhu tabele, dok gosti stižu u seriji od tri prvenstvene pobede i sa najefikasnijim napadom u ligi.

Foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Galatasaraj je u prvih osam kola osvojio 19 bodova i nalazi se na drugom mestu, sa tri boda više od najvećeg rivala. Aktuelni šampion zabeležio je šest pobeda, remi i poraz, a pred derbi podigao je samopouzdanje trijumfom nad Lilom u Ligi šampiona rezultatom 4:2. Pre toga je minimalno savladao Genčlerbirligi, pogotkom Deniza Gula u završnici susreta.

Ekipa Okana Buruka želi da nastavi dobar niz u domaćem prvenstvu i ostane u trci za novu titulu. Posebno ohrabruje učinak na svom terenu, gde Galatasaraj nije izgubio nijednu od poslednjih 39 ligaških utakmica, uz 31 pobedu i osam remija. Zanimljivo je da je upravo Fenerbahče poslednji put slavio na ovom stadionu u prvenstvu, još u maju 2024. godine.

Fenerbahče, međutim, u derbi ulazi sa odličnim rezultatima u Superligi. U poslednja tri kola postigao je čak 14 golova, savladavši Ejupspor sa 8:0, Rizespor sa 3:0 i Alanjaspor istim rezultatom. Sa ukupno 22 pogotka, tim Ismaila Kartala ima najefikasniji napad u takmičenju, dok je šest primljenih golova potvrda stabilnosti u odbrani.

Ipak, evropske obaveze donele su razočaranje. Fenerbahče je protiv Slavije iz Praga odigrao 2:2, nakon što je ispustio prednost od dva gola, pa i dalje čeka na prvu pobedu u ligaškoj fazi Lige šampiona. U prvenstvu je na gostovanjima osvojio sedam od mogućih 12 bodova.

Dodatni motiv za Galatasaraj predstavlja skor u poslednja četiri prvenstvena derbija, u kojima Fenerbahče nije uspeo da pobedi. Poslednji susret na "RAMS Parku" završen je ubedljivim trijumfom domaćina od 3:0.

Galatasaraj ima prednost domaćeg terena, dok Fenerbahče u poslednjim kolima pokazuje izuzetnu napadačku moć. Kvalitet ofanzivnih linija na obe strane daje osnovu za očekivanje otvorenog i veoma zanimljivog derbija.

NAŠ TIP: GG (kvota 1.45)