HRVATSKA I CRNA GORA SLAVE LIDERA "STUDENTSKE LISTE": Zajednički napori mrzitelja Srbije urodili plodom!

ZAJEDNIČKI napori Hrvatske, Crne Gore i raznih NVO da Srbiju bace na kolena isplatili su se.

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Hrvatima su srca puna nakon pobede takozvane studentske liste na izborima, a Ilija Srdanović heroj je tamošnjih medija.

Crnogorski lekar obratio se crnogorskim medijima i, između ostalog, poslao poruku ljubavi Zagrebu.

Zajednički napori Hrvatske, Crne Gore i raznih NVO da Srbiju bace na kolena isplatili su se.

Izjavio je da je pobeda nad Srpskom naprednom strankom (SNS) na parlamentarnim izborima u Srbiji bila očekivana i najavio unapređenje odnosa sa susednim državama i međunarodnom zajednicom.

U razgovoru za crnogorske „Vijesti”, Srdanović je poručio da su studenti tokom cele kampanje bili uvereni u pobedu, uprkos tome što je malo ko očekivao takav izborni rasplet.

- Tokom cele kampanje bili smo u direktnom kontaktu sa građanima. Upoznali su nas lično i govorili nam šta im nedostaje. Njihove predloge uvrstili smo u svoj program, a oni su nam zauzvrat ukazali poverenje. Znali smo i neprestano ponavljali da će rezultat biti upravo ovakav - izjavio je Srdanović.

Pobedu studentske liste predstavio je kao potvrdu poverenja građana u političku alternativu dosadašnjoj vlasti, istakavši da sada žele da se usredsrede na budućnost zemlje.

- Ali nećemo o tome. Gradićemo bolju Srbiju, za dobrobit naših građana, za bolje odnose sa susedima i celom međunarodnom zajednicom. Hvala svima - zaključio je Srdanović.

(Alo!)

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