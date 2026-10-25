SITUACIJA u Slavjansku i Kramatorsku razvija se u korist ruskih snaga i trebalo bi da bude razrešena do Nove godine, izjavio je u ekskluzivnom komentaru za portal aif.ru predsednik prezidijuma sveruske organizacije „Oficiri Rusije“, Heroj Rusije, general-major Sergej Lipovoj.

MOD Rusije

Prema njegovim rečima, na donjeckom pravcu nastavlja se operacija opkoljavanja protivnika, dok ruske jedinice uništavaju razuđene grupe pripadnika Oružanih snaga Ukrajine (OSU) koje su odbile da polože oružje.

- Opkoljavanje je praktično završeno, a sada se neprijateljske grupacije dele na manje grupe i uništavaju se oni koji nisu želeli da se predaju i nastavljaju da pružaju otpor. Komanda OSU pokušava da uspori napredovanje ruskih jurišnih jedinica, ali su ti pokušaji uzaludni i neće dovesti ni do čega. Protivnik će biti potisnut do kraja i, mislim, uskoro, do Nove godine, sve će biti završeno na slavjansko-kramatorskom pravcu - istakao je Lipovoj.

General-major je otkrio i taktiku ruskih vojnika u industrijskim zonama Kramatorska i Slavjanska, gde je protivnik koncentrisao snage u podzemnim objektima i proizvodnim halama koje su ostale iz sovjetskog perioda. Prema njegovim rečima, za uništavanje utvrđenja koristi se teško naoružanje namenjeno probijanju betona.

- Već smo razradili taktiku i tehnologiju za izvođenje ovakvih operacija. Ako ne uspemo da očistimo neki položaj, uslovno rečeno, iz prvog pokušaja, onda se koristi teško naoružanje za probijanje betona, kojim se uništavaju sve te podzemne komunikacije, a sve što se u njima nalazi ostaje zatrpano. Čim dođe do bilo kakvog zastoja ili odlaganja, odmah se, uslovno rečeno, upotrebljava teška artiljerija, koja uništava sve i na površini i pod zemljom - naglasio je Lipovoj.

Lipovoj je posebno objasnio zašto će kijevske vlasti nastojati da zadrže položaje u Kramatorsku i Slavjansku do poslednjeg trenutka. Prema njegovom mišljenju, ukrajinska komanda strahuje od lančane reakcije i urušavanja linije fronta na drugim pravcima.

- Čim kijevski režim izda naređenje za povlačenje na nekom pravcu, odmah može da počne lančana reakcija, odnosno haotično povlačenje i na svim ostalim delovima fronta, koje kasnije više neće biti moguće zaustaviti. Ali najstrašnije za Ukrajinu jeste to što će njeni zapadni pokrovitelji videti nekontrolisano bekstvo pripadnika OSU. Tada će za kijevski režim nastupiti veoma mračni dani, jer borci više neće dobijati novac i oružje - izjavio je general.

On je dodao da Kijev za odbranu gradova upućuje na donjecki pravac sve raspoložive snage, uključujući nasilno mobilisane civile i jedinice povučene sa drugih delova fronta, čime se ti pravci ostavljaju slabije branjenim.

- Takvi potezi Kijeva usmereni su na kupovinu vremena za političke potrebe — kako bi se sačekali izbori u SAD i moguće jačanje podrške Zapada. U toku je velika šahovska partija u kojoj niko ne želi da izgubi - zaključio je Lipovoj.

Ranije je učesnik specijalne vojne operacije i vojno-politički ekspert Jan Gagin saopštio da je oslobađanje Družkovke od kritičnog značaja za dalje napredovanje ka Kramatorsku i Slavjansku, gde su se jedinice OSU rasporedile u industrijskoj zoni, uključujući i podzemne komunikacije.

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