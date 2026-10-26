Izdajnik Ilija doneo Hrvatima medalju na Svetskom prvenstvu

SLAVLjE u komšiluku!

Jerko Grubisic / imago sportfotodienst / Profimedia

Ilija Kovtun osvojio je srebrnu medalju na konju sa hvataljkama na Svetskom prvenstvu u Roterdamu, što je njegovo prvo pojedinačno odličje otkako nastupa pod zastavom Hrvatske. Sjajni sportista je sa ocenom 14,900 zauzeo drugo mesto, odmah iza olimpijskog šampiona Zou Đinđuana iz Kine, dok je bronza pripala Rusu Danijelu Marinovu.

Kovtun, koji je za Ukrajinu osvojio tri evropska zlata i olimpijsko srebro u Parizu 2024. godine, našao se na stubu srama u svojoj domovini, gde je zvanično proglašen za izdajnika. Rat na istoku Evrope zatekao ga je na takmičenju u Nemačkoj, nakon čega je odlučio da bazu za treninge preseli u Osijek.

Ipak, Kovtun naglašava da su pravi razlog odlaska višegodišnji sukobi sa matičnim savezom.

- Četiri godine se nisam vratio u Ukrajinu. Iz godine u godinu smo imali probleme i svađe sa svima u savezu i na kraju je došlo do rastanka. To je moja odluka i moj život. Nažalost, komunikacija nije funkcionisala kako treba“, izjavio je Kovtun za hrvatski Indeks.

Komentarišući optužbe da je okrenuo leđa svojoj zemlji u najtežem trenutku, gimnastičar je bio potpuno otvoren.

- Optužbe me uopšte ne pogađaju. Razumem emocije ljudi, u Ukrajini je rat i teška je situacija. Ali ja sam za ukrajinsku zastavu dao sve od sebe. Tokom tri godine nastupanja u ratnim okolnostima, skoro uvek sam donosio medalje i zbog mene se vijorila naša zastava. Odradio sam sve što sam mogao za Ukrajinu“, zaključio je novi hrvatski as.

