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CEO SVET U ŠOKU! Svetsko prvenstvo u Rusiji

М.П.

26. 10. 2026. u 06:35 >> 06:37

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Prva velika pobeda Rusije na sportskom polju od kako su pod sankcijama nakon rata sa Ukrajinom!

ЦЕО СВЕТ У ШОКУ! Светско првенство у Русији

Foto arhiva VN

Naime, Rusija je dobila domaćinstvo jednog Svetskog prvenstva. U Moskvi će se 2030. godine održati Svetsko prvenstvo u dizanju tegova, nakon što Rusija nije mogla da bude domaćin međunarodnih takmičenja u olimpijskim sportovima duže od četiri godine.

Što se dizanja tegova tiče u Moskvi će to biti prvo Svetsko prvenstvo još otkako se zajedno održavaju muško i žensko Svetsko prenstvo 1997. godine. Odluku o domaćinstvu Moskve doneo je izvršni odbor Međunarodne federacije za dizanje tegova (IWF).

Moskva je bila domaćin Svetskog prvenstva za muškarce 1975. i 1980. godine kao i 1983. godine. Sada će ovo SP u Moskvi biti prvo kvalifikaciono takmičenje za Olimpijske igre 2032.

U januaru je svetska federacija za dizanje tegova dozvolila takmičarima mlađim od 20 godina iz Rusije i Belorusije da učestvuju na turnirima pod njenim pokroviteljstvom uz korišćenje nacionalnih simbola. U junu su zatim svi sportisti dobili dozvolu da se takmiče. 

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