Politika

UHAPŠEN NAPADAČ NA ANGELINU VUČIĆ

В.Н.

25. 10. 2026. u 15:24

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Danas je verbalno i fizički jezivo napadnuta majka Aleksandra Vučića Angelina Vučić u neposrednoj blizini Kalenić pijace.

УХАПШЕН НАПАДАЧ НА АНГЕЛИНУ ВУЧИЋ

Foto: Novosti

Napad je uhapšen, prenosi Informer.

Podsetimo, Angelinu koja ima 82 godine, napala je grupa mlađih muškaraca, blokaderske političke orijentacije. Oni su je gurali, urlali na nju i pocepali kese sa namirnicama koje je nosila sa pijace. Ovakvo ponašanje predstavlja nedopustiv čin agresije, ponižavanja i zastrašivanja koji zaslužuje najoštriju osudu.

Uskoro opširnije

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