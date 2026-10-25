NEVIĐENI SKANDAL U SEVOJNU: Blokader napao ženu u redu za glasanje
U Srbiji su jutros, tačno u 7 časova, otvorena biračka mesta, čime je počelo glasanje na vanrednim parlamentarnim izborima. Građani danas biraju novi saziv Narodne skupštine, koja ima 250 poslaničkih mesta.
Tokom današnjeg glasanje zabeleženo je više incidenata. Jedan je zabeležen i u Sevojnu gde je takozvani blokader šamarao ženu u redu za glasanje.
Nasilje koje traje već mesecima se prelilo i na biračka mesta.
Posle sramnog napada na majku Aleksandra Vučića su, nasilnici su počeli otvoreno da tuku žene na biralištima.
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