Politika

NEVIĐENI SKANDAL U SEVOJNU: Blokader napao ženu u redu za glasanje

24sedam

25. 10. 2026. u 15:32

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U Srbiji su jutros, tačno u 7 časova, otvorena biračka mesta, čime je počelo glasanje na vanrednim parlamentarnim izborima. Građani danas biraju novi saziv Narodne skupštine, koja ima 250 poslaničkih mesta.

НЕВИЂЕНИ СКАНДАЛ У СЕВОЈНУ: Блокадер напао жену у реду за гласање

Foto: Printskrin

Tokom današnjeg glasanje zabeleženo je više incidenata. Jedan je zabeležen i u Sevojnu gde je takozvani blokader šamarao ženu u redu za glasanje.

Nasilje koje traje već mesecima se prelilo i na biračka mesta.

Posle sramnog napada na majku Aleksandra Vučića su, nasilnici su počeli otvoreno da tuku žene na biralištima. 

VIDEO POGLEDAJTE KLIKOM OVDE!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SRBIJA DANAS GLASA! PARLAMENTARNI IZBORI U NAŠOJ ZEMLJI: Cesid objavio nove brojke o izlaznosti; Napadnuta Angelina Vučić (FOTO/VIDEO)
Politika

0 2

uživoSRBIJA DANAS GLASA! PARLAMENTARNI IZBORI U NAŠOJ ZEMLJI: Cesid objavio nove brojke o izlaznosti; Napadnuta Angelina Vučić (FOTO/VIDEO)

GRAĐANI Srbije danas glasaju na vanrednim parlamentarnim izborima od 7 do 20 časova, a svoje pravo iskoristiće 6.450.523 ljudi na 8.392 biračka mesta. Srpski državljani koji žive u inostranstvu mogu da glasaju na jednom od 93 biračka mesta u 37 država, a za glasanje van matice prijavljeno je 102.147 birača.

25. 10. 2026. u 06:52 >> 14:52

Politika
Tenis
Fudbal
DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac

DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac