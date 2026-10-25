NEVIĐENI SKANDAL U SEVOJNU: Blokader napao ženu u redu za glasanje

U Srbiji su jutros, tačno u 7 časova, otvorena biračka mesta, čime je počelo glasanje na vanrednim parlamentarnim izborima. Građani danas biraju novi saziv Narodne skupštine, koja ima 250 poslaničkih mesta.

Foto: Printskrin

Tokom današnjeg glasanje zabeleženo je više incidenata. Jedan je zabeležen i u Sevojnu gde je takozvani blokader šamarao ženu u redu za glasanje.

Nasilje koje traje već mesecima se prelilo i na biračka mesta.

Posle sramnog napada na majku Aleksandra Vučića su, nasilnici su počeli otvoreno da tuku žene na biralištima.

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