Tenis

Potvrdila dominaciju: Elena Ribakina osvojila novu titulu

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

25. 10. 2026. u 20:05

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KAZAHSTANSKA teniserka Elena Ribakina pokazala je zašto je najbolja na svetu. Ona je rutinski u finalu turnira u Ningbu pobedila Lejlu Fernandez sa 6:2, 6:2.

Потврдила доминацију: Елена Рибакина освојила нову титулу

FOTO: Tanjug/AP/Ng Han Guan

Sjajna godina za ovu 27-godišnjakinju se nastavlja. Ovo joj je četvrta titula u sezoni, a 15. u karijeri. 

Od ove četiri dve je osvojila na grend slemu i pokazala da je s pravom i potpuno zasluženo na prvom mestu VTA liste.

Ribakina je rutinski pobedila Kanađanku. U oba seta je napravila po dva brejka. Imala je svoje šanse i 30. teniserka sveta, ali nije ih iskoristila.

Kazahstanka je do trofeja došla pobedivši Polinu Kudermetovu, Katarinu Kavu, Dijanu Šnajder i Lejlu Fernandez.

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