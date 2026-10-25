Potvrdila dominaciju: Elena Ribakina osvojila novu titulu
KAZAHSTANSKA teniserka Elena Ribakina pokazala je zašto je najbolja na svetu. Ona je rutinski u finalu turnira u Ningbu pobedila Lejlu Fernandez sa 6:2, 6:2.
Sjajna godina za ovu 27-godišnjakinju se nastavlja. Ovo joj je četvrta titula u sezoni, a 15. u karijeri.
Od ove četiri dve je osvojila na grend slemu i pokazala da je s pravom i potpuno zasluženo na prvom mestu VTA liste.
Ribakina je rutinski pobedila Kanađanku. U oba seta je napravila po dva brejka. Imala je svoje šanse i 30. teniserka sveta, ali nije ih iskoristila.
Kazahstanka je do trofeja došla pobedivši Polinu Kudermetovu, Katarinu Kavu, Dijanu Šnajder i Lejlu Fernandez.
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