ŠIPTARSKI LOBISTA NAJAVIO UDALJAVANJE SRBIJE OD RUSIJE I KINE: Stigle poruke iz Vašingtona posle jučerašnjih izbora

LIDER opozicije Aleksandar Vučić, priznao je poraz od studentskog protestnog pokreta na parlamentarnim izborima u Srbiji, što bi potencijalno moglo da otvori novu eru politike koja bi bila snažnije povezana sa Evropom, a udaljenija od Kremlja.

Foto: Printskrin Jutjub Roll Call

- Jasno je da smo izgubili ove izbore - rekao je Vučić na konferenciji za novinare kasno uveče 25. oktobra, nakon zatvaranja biračkih mesta širom Srbije.

- Studentska lista je pobedila, oni će imati između 135 i 140 mesta, a mi ćemo imati 105. Niko drugi nije ušao u parlament - rekao je Vučić, pozivajući se na preliminarne rezultate, dok je među studentskim liderima i njihovim pristalicama počelo slavlje u Beogradu, Novom Sadu i drugim gradovima.

Američki kongresmen o kineskom uticaju i ruskoj energiji

Američki republikanski kongresmen Džo Vilson, dugogodišnji kritičar Vučića, govorio je o mogućim promenama u spoljnoj politici Srbije.

- Ovo će uključivati uklanjanje štetnog uticaja Komunističke partije Kine i diversifikaciju energetskih izvora kako bi se smanjila zavisnost od Rusije.

Stradner: Ovo je šansa da Srbija krene ka Zapadu

Ivana Stradner, istraživačica u Fondaciji za odbranu demokratija sa sedištem u Vašingtonu, ocenila je da bi političke promene u Srbiji mogle da predstavljaju priliku za snažnije povezivanje sa zapadnim zemljama.

- Ovo je šansa Srbije da izgradi trajne demokratske institucije i čvrsto postavi zemlju na put ka Zapadu - dodala je ona.

Stradner je istakla da je Vučić tokom svoje političke karijere održavao bliske odnose sa Rusijom i Kinom.

- Vučić je negovao bliske veze sa Moskvom i Pekingom, pozicionirajući Srbiju kao jednog od njihovih najbližih partnera u Evropi. Sada Rusija i Kina gube ključnog saveznika i važno uporište u Evropi - navela je Stradner.

Njene ocene ukazuju na očekivanja dela američkih analitičkih krugova da bi promena vlasti u Srbiji mogla da utiče i na dosadašnje odnose Beograda sa Moskvom i Pekingom.

(Alo!)

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