Fudbal

Nakon što oteraju Majkla Kerika evo ko će biti novi trener Mančester junajteda

М.П.

26. 10. 2026. u 07:00

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Katastrofalan poraz od Bornmuta na „Teatru snova” (3:0) definitivno je upalio sve alarme u Mančester junajtedu.

Након што отерају Мајкла Керика ево ко ће бити нови тренер Манчестер јунајтеда

FOTO: Tanjug/AP/Dave Thompson

Klub prolazi kroz najgori početak sezone u svojoj premijerligaškoj istoriji i nalazi se opasno blizu zone ispadanja, zbog čega su dani Majkla Kerika na klupi praktično odbrojani.

Rukovodstvo kluba već uveliko sprema zamenu, a kao dva glavna kandidata za novog menadžera izdvojili su se Julijan Nagelsman i Edi Hau. Za Junajted je olakšavajuća okolnost to što su obojica trenutno bez angažmana, što znači da klub ne bi morao da plaća milionska obeštećenja za njihov dolazak.

Oba trenera donose potpuno različite adute. Edi Hau uživa veliko poverenje direktora kluba Džejsona Vilkoksa prevashodno zbog svog ogromnog iskustva u Premijer ligi. Hau je u julu napustio Njukasl i odlučio da se odmori, ali je prema pisanju medija veoma zainteresovan da odmah prekine pauzu zbog poziva sa Old Traforda.

Julijan Nagelsman je slobodan nakon završetka selektorskog mandata na klupi Nemačke, a njegova glavna prednost su izvanredni odnosi sa Kristoferom Vivelom, Junajtedovim direktorom za regrutaciju, sa kojim je već uspešno sarađivao u Lajpcigu.

Ideja o smeni trenera dodatno je ubrzana nakon što je Kerik potpuno izgubio kontrolu nad svlačionicom i ostavio kapitena Bruna Fernandeša na klupi tokom celog meča protiv Bornmuta.

Direktori Omar Berada i Džejson Vilkoks spremaju konačan predlog za suvlasnika ser Džima Retklifa, koji će preseći i doneti konačnu odluku o tome ko preuzima posrnulog giganta.

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