SKRŠEN NALET DRONSKE HORDE NA RUSIJU: PVO "prizemljila" 290 ukrajinskih letelica
DEŽURNE snage PVO su tokom noći presrele i uništile 290 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad teritorije Rusije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
Naime, dronovi su oboreni iznad Belgorodske, Brjanske, Voronješke, Volgogradske, Kaluške, Kurske, Lipecke, Novgorodske, Orlovske, Pskovske, Rostovske, Rjazanjske, Smolenske, Tverske i Tulske oblasti, kao i Moskovskog regiona.
Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.
(RT Balkan)
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