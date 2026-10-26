Svet

SKRŠEN NALET DRONSKE HORDE NA RUSIJU: PVO "prizemljila" 290 ukrajinskih letelica

P. Đurđević

26. 10. 2026. u 09:27

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DEŽURNE snage PVO su tokom noći presrele i uništile 290 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad teritorije Rusije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

СКРШЕН НАЛЕТ ДРОНСКЕ ХОРДЕ НА РУСИЈУ: ПВО приземљила 290 украјинских летелица

Foto: AI generated/ChatGPT

Naime, dronovi su oboreni iznad Belgorodske, Brjanske, Voronješke, Volgogradske, Kaluške, Kurske, Lipecke, Novgorodske, Orlovske, Pskovske, Rostovske, Rjazanjske, Smolenske, Tverske i Tulske oblasti, kao i Moskovskog regiona.

Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.

(RT Balkan)

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