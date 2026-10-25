HAOS U TIRANI SE NASTAVLJA: 13 dan divljanja u Albaniji, demonstranti se okupljaju ispred Ministarstva rada

U TIRANI se danas održavaju protesti, 13. uzastopni dan, a demonstranti su počeli da se okupljaju ispred Ministarstva obrazovanja

Foto: AP/Hameraldi Agolli

Među učesnicima protesta su studenti, mladi i građani, koji traže ostavku Vlade i albanskog premijera Edija Rame, prenosi Albanijan post. Kako se navodi, očekuje se da će im se pridružiti i drugi demonstranti.

Na skupu je okupljen veliki broj ljudi, a prisutan je i veliki broj policije. U protestima koji su održani u subotu došlo je do sukoba policije i učesnika i načinjena je velika materijalna šteta, kada su maskirani demonstranti na trgu Skenderbeg bacali Molotovljeve koktele, vatromet i kamenje na policajce, dok su ovi odgovorili suzavcem i vodenim topovima.

Boce s benzinom bačene su na Ministarstvo poljoprivrede i Opštinu Tirana, što je uzrokovalo požar na glavnim ulazima zgrada, a zapaljen je i kiosk u blizini Banke Albanije, pored autobuske stanice.