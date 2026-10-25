BLOKADERI FIZIČKI NAPALI MAJKU ALEKSANDRA VUČIĆA!

Ruski teniser Danil Medvedev osvojio je titulu na turniru u Almatiju, pošto je u finalu nakon preokreta savladao Gruzina Nikoloza Basilašvilija rezultatom 2:1 u setovima. Ruski as je tako stigao do 25. trofeja u karijeri, ali i ostvario podvig koji mu do sada nije pošao za rukom – prvi put je uspeo da odbrani titulu na nekom turniru.