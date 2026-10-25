Politika

BLOKADERI FIZIČKI NAPALI MAJKU ALEKSANDRA VUČIĆA!

В. Н.

25. 10. 2026. u 12:03

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BLOKADERI su danas fizički napali majku Aleksandra Vučića na sred ulice.

БЛОКАДЕРИ ФИЗИЧКИ НАПАЛИ МАЈКУ АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА!

Foto: Printskrin/ Jutjub/ Informer

Žena se vraćala iz nabavke, oteli su joj kese sa namirnicama iz ruku i odgurnuli je.

Fizički su je maltretirali!

Sve je prijavljeno policiji.

Angelina Vučić ima 82 godine.

Uskoro opširnije

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