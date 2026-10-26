Politika

ZVICER SLAVI POBEDU "STUDENTSKE LISTE" I VUČIĆEV PORAZ: Sad se vidi ko se borio protiv kriminala i mafije (VIDEO)

В.Н.

26. 10. 2026. u 09:28

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MNOGOBROJNI mrzitelji naše zemlje jedva su dočekali da Aleksandar Vučić doživi poraz. Društvenim mrežama se šire mnogobrojni snimci, a jedan od njih je i onaj na kome je Radoje Zvicer.

ЗВИЦЕР СЛАВИ ПОБЕДУ СТУДЕНТСКЕ ЛИСТЕ И ВУЧИЋЕВ ПОРАЗ: Сад се види ко се борио против криминала и мафије (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Na snimku iz jednog noćnog kluba se vidi kako Zvicer slavi pobedu "Studentske liste" i Vučićev poraz.

Sad se vidi ko se borio protiv kriminala i mafije.

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