ZVICER SLAVI POBEDU "STUDENTSKE LISTE" I VUČIĆEV PORAZ: Sad se vidi ko se borio protiv kriminala i mafije (VIDEO)
MNOGOBROJNI mrzitelji naše zemlje jedva su dočekali da Aleksandar Vučić doživi poraz. Društvenim mrežama se šire mnogobrojni snimci, a jedan od njih je i onaj na kome je Radoje Zvicer.
Na snimku iz jednog noćnog kluba se vidi kako Zvicer slavi pobedu "Studentske liste" i Vučićev poraz.
Sad se vidi ko se borio protiv kriminala i mafije.
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