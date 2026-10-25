uživoPRVI REZULTATI IZBORA U SRBIJI!
U SRBIJI su se danas održali vanredni parlamentarni izbori, a biračka mesta zatvorena su u 20 časova.
Budite uz portal "Novosti" u izbornoj noći i prvi saznajte rezultate parlamentarnih izbora u Srbiji.
Stižu prvi glasovi iz Srbije sa nekih biračkim mesta
Bajina Bašta obrađena sva biračka mesta
Ujedinjena Srbija - 62 %
Studentska lista - 33,7 %
Žitorađa
Ujedinjena Srbija 266
Studentska lista 140
drugo biračko mesto
Ujedinjena Srbija 253
Studentska lista 140
Stara božurna Žitorađa
Ujedinjena Srbija 115
Studentska lista 44
Arilje
Više od 60 posto Ujedinjena Srbija
Busije
Ujedinjena Srbija 499
Studentska lista - 302
Ostali - 47
Kumanovo - Severna Makedonija
Ujedinjena Srbija - 487
Studentska lista - 35
Obrenovac biračko mesto
Ujedinjena Srbija 344
SPS - 13
Studentska lista - 182
Prvi glasovi iz Republike Srpske
Sokolac - Republika Srpska
Ujedinjena Srbija - 240 glasova
Studentska lista - 29 glasova
Bratunac
Ujedinjena Srbija - 544
Studentska lista - 88
Pale
85 % Ujedinjena Srbija
Doboj
Ujedinjena Srbija - 930
Studentska lista - 47
Banjaluka
Ujedinjena Srbija 900
Studentska lista 262
Lopare
Ujedinjena Srbija 533
Studentska lista 47
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