Politika

uživoPRVI REZULTATI IZBORA U SRBIJI!

Novosti online

25. 10. 2026. u 21:07 >> 21:11

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U SRBIJI su se danas održali vanredni parlamentarni izbori, a biračka mesta zatvorena su u 20 časova.

ПРВИ РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА У СРБИЈИ!

Foto: Novosti

Budite uz portal "Novosti" u izbornoj noći i prvi saznajte rezultate parlamentarnih izbora u Srbiji.

Stižu prvi glasovi iz Srbije sa nekih biračkim mesta

Bajina Bašta obrađena sva biračka mesta

Ujedinjena Srbija - 62 %

Studentska lista - 33,7 %

Žitorađa

Ujedinjena Srbija 266

Studentska lista 140

drugo biračko mesto

Ujedinjena Srbija 253

Studentska lista 140

Stara božurna Žitorađa

Ujedinjena Srbija 115

Studentska lista 44

Arilje 

Više od 60 posto Ujedinjena Srbija

Busije

Ujedinjena Srbija 499

Studentska lista - 302

Ostali - 47 

Kumanovo - Severna Makedonija

Ujedinjena Srbija - 487

Studentska lista - 35

Obrenovac biračko mesto

Ujedinjena Srbija 344

SPS - 13

Studentska lista - 182

Prvi glasovi iz Republike Srpske

Sokolac - Republika Srpska

Ujedinjena Srbija - 240  glasova

Studentska lista - 29 glasova

Bratunac 

Ujedinjena Srbija - 544

Studentska lista - 88

Pale 

85 % Ujedinjena Srbija

Doboj 

Ujedinjena Srbija - 930

Studentska lista - 47

Banjaluka

Ujedinjena Srbija 900

Studentska lista 262

Lopare

Ujedinjena Srbija 533

Studentska lista  47

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PREDSEDNIK Republičke izborne komisije (RIK) Vladimir Dimitrijević izjavio je da su biračka mesta na parlamentarnim izborima zatvorena u 20 časova, osim pojedinih biračkih mesta gde je nastavljeno glasanje ukoliko je došlo do prekida glasanja dužeg od jedan sat, kao i biračkih mesta gde su se u trenutku zatvaranja birači našli neposredno ispred biračkog mesta i njima će biti omogućeno glasanje.

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