PREDSEDNIK Republičke izborne komisije (RIK) Vladimir Dimitrijević izjavio je da su biračka mesta na parlamentarnim izborima zatvorena u 20 časova, osim pojedinih biračkih mesta gde je nastavljeno glasanje ukoliko je došlo do prekida glasanja dužeg od jedan sat, kao i biračkih mesta gde su se u trenutku zatvaranja birači našli neposredno ispred biračkog mesta i njima će biti omogućeno glasanje.