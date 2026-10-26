Politika

SADA JE SVE JASNO! Doveli Milogorci svog da vodi Srbiju (VIDEO)

В.Н.

26. 10. 2026. u 09:07

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LIDER "studentske liste" Ilija Srdnović sinoć je još jednom jasno pokazao ko je idejni tvorac njihovih ideja i "politike" koju planiraju da vode.

САДА ЈЕ СВЕ ЈАСНО! Довели Милогорци свог да води Србију (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Jujtub @tvvijestionline

Sve o čemu se danima pisalo, sve je bilo tačno.

Jasno je da su doveli Milogorci svog da vodi Srbiju.

- Nagoveštaj slobode je potekao od RTV Vijesti u Crnoj Gori - rekao je Srdanović.

Opširnije pogledajte i sami u videu koji sledi:

Sve je jasno!

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