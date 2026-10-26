VARNICE U VRHU IZRAELA: Puklo između Netanjahua i vojske zbog Irana

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu i načelnik Generalštaba Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) Ejal Zamir u oštrom su sukobu povodom pokušaja izraelskog političkog rukovodstva da naredi određenu vojnu akciju u vezi sa Iranom, neposredno pred parlamentarne izbore u utorak, prenosi izraelski Kanal 12.

foto: MENAHEM KAHANA / AFP / Profimedia

Navodi se da se Zamir protivi sprovođenju te neodređene vojne akcije, kao i da je od Netanjahua zatražio pisanu dokumentaciju sa potpisom, koja bi poslužila kao pravni osnov za takvu operaciju.

Situacija je kulminirala u poslednja 24 sata, navodi ova televizijska mreža, dodajući da su neimenovani politički izvori demantovali ove navode.

U pozadini svega stoji „iransko pitanje”, kao i zabrinutost Zamira i vojnog vrha da bi političko rukovodstvo moglo da uvuče Izrael u scenario pogrešne procene u odnosu na Iran, upravo uoči izbora, navodi Kanal 12.

TV mreža je citirala vojnog zvaničnika koji je kazao da je reč o akciji koja bi mogla da dovede do munjevitog sukoba sa Iranom, u veoma osetljivom i dramatičnom trenutku, što bi stvorilo uslove za potencijalno pogrešnu procenu.

U izveštaju tv stanice se dalje navode reči neimenovanih izvora upućenih u situaciju, koji ističu da među vojnim liderima postoji zabrinutost zbog pokušaja političkog rukovodstva “da iskoristi iransko pitanje za ostvarivanje političke koristi”.

S druge strane, neimenovani politički izvori odbacuju ove tvrdnje, nazivajući ih „potpunom laži”.

Dodaje se da su neprijateljstvo i loši odnosi između Netanjahua i Zamira bili očigledni tokom današnjeg sastanka u vazduhoplovnoj bazi Palmahim, gde je atmosfera bila „izuzetno napeta i neprijatna”.

Kako se navodi, Zamir je prethodnih dana primio određeno „uputstvo” od političkog vrha, što ga je navelo da zatraži ozbiljan razgovor pre nego što preduzme naloženi korak.

On je takođe od Netanjahua zahtevao „pravno utemeljenu dokumentaciju sa potpisom” u vezi sa tim potezom.

Kako je u četvrtak preneo izraelski Kanal 13, Zamir je tokom jednog nedavnog privatnog sastanka rekao da trenutno ne vidi operativnu potrebu za napadom na Iran pre izbora.

Kritičari optužuju Netanjahua da zagovara ponovno pokretanje rata protiv Irana kako bi uticao na glasanje zakazano za 27. oktobar ili ga odložio, što on negira.

U međuvremenu, Netanjahu je demantovao izveštaj Kanala 12 o sukobu između njega i Zamira, prenosi Tanjug.

Upitan o tom izveštaju tokom intervjua za provladini Kanal 14, Netanjahu je rekao da „neko ovde pokušava da izazove sukob, kako bi zamaglio činjenicu da su sam načelnik Generalštaba, šef vojne obaveštajne službe IDF-a i šef Mosada izjavili da Iran pokušava da ugrozi izbore”, preneo je Tajms of Izrael.

- Mi se pripremamo za to. Naložio sam IDF-u i Mosadu da sruše iranski režim - izjavio je Netanjahu za Kanal 14 u ranijem delu intervjua.

(Politika onlajn)

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