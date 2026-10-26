Svet

POGINULA TROČLANA PORODICA: Automobil završio u moru, sumnja se da je ovo uzrok tragedije

Танјуг

26. 10. 2026. u 08:08

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U GRČKOJ luci Pirej sinoć je poginula tročlana porodica kada je njihov automobil, iz za sada neutvrđenih razloga, sleteo u more, javili su grčki mediji.

ПОГИНУЛА ТРОЧЛАНА ПОРОДИЦА: Аутомобил завршио у мору, сумња се да је ово узрок трагедије

Manfred Segerer / imago stock&people / Profimedia

Poginuli su 82-godišnji otac, koji je upravljao vozilom, 72-godišnja majka i 45-godišnji sin, preneo je ERT.

Prema prvim informacijama, automobilom je upravljao 82-godišnji otac, koji je najverovatnije izgubio kontrolu nad vozilom zbog nepovoljnih uslova koji su vladali usled jake kiše.

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