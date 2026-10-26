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OD HARKOVA DO CRNOG MORA: Ruska armada razvalila skladišta dronova, energetska postrojenja i vojni teretni brod!

P. Đurđević

26. 10. 2026. u 08:41

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RUSKE snage tokom noći napale logističke centre, energetsku infrastrukturu i luke u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

ОД ХАРКОВА ДО ЦРНОГ МОРА: Руска армада развалила складишта дронова, енергетска постројења и војни теретни брод!

Foto: AI generated/ChatGPT

- Oružane snage Ruske Federacije nastavile su tokom noći napade bespilotnim letelicama na logističke centre i energetska postrojenja koja obezbeđuju njihovo funkcionisanje, kao i na ukrajinske luke i pomorske brodove angažovane za potrebe Oružanih snaga Ukrajine - ističe se u saopštenju.

U Harkovskoj oblasti u napadima je pogođeno skladište za čuvanje bespilotnih letelica dugog i srednjeg dometa, kao i njihovih komponenti, u naselju Olšani.

Izveden je napad i na trafostanicu PS-330 "Zaljutino" u Harkovu, koja obezbeđuje funkcionisanje preduzeća ukrajinskog vojnoindustrijskog kompleksa.

U Hmeljnickoj oblasti je pogođena trafopodstanica PS-330 u Kamjanec-Podoljskom, koja obezbeđuje funkcionisanje objekata logističke infrastrukture.

Takođe, u Odeskoj oblasti je izveden napad na objekte za utovar i istovar na tri pristanišna terminala luke "Černomorsk", kao i četiri skladišta u kojima se nalazio vojni materijal i roba dvostruke namene namenjena Oružanim snagama Ukrajine.

Pored toga, na moru je pogođen teretni brod koji je prevozio vojnu opremu namenjenu snabdevanju Oružanih snaga Ukrajine, a koja je trebalo da bude isporučena u luku "Odesa".

(RT Balkan)

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