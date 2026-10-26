BRISEL POSTAVIO AMBICIOZAN ROK: Šuška se o rešenju budžetske rupe u Ukrajini
EVROPSKA komisija pokušaće da do kraja godine pronađe način za popunjavanje budžetske rupe Ukrajine, navodi se u dokumentu u koji je portal "Politiko" imao uvid.
- Trebalo bi započeti rad na pronalaženju rešenja za preostali nedostatak sredstava za 2027. godinu, sa ciljem postizanja političkog dogovora pre kraja ove godine - stoji u dokumentu na tri stranice.
Ovaj rok je utvrđen nakon sastanka lidera Evropske unije u Briselu prošle nedelje, na kojem se, između ostalog, razgovaralo o narednom sedmogodišnjem budžetu Unije i o Ukrajini.
Ukrajina se suočava sa budžetskim deficitom od 70 milijardi evra u narednoj godini, uprkos novim sredstvima koja pristižu iz kredita od 90 milijardi evra koji su EU lideri dogovorili u decembru 2025. godine.
Nedostatak sredstava u Ukrajini za potrebe odbrane iznosi 40 milijardi evra, dok se preostalih 30 milijardi evra odnosi na nacionalni budžet. Zvaničnici Evropske komisije se nadaju da će Kanada, Japan, Ujedinjeno Kraljevstvo i SAD pomoći da se ukupan iznos smanji.
- Međunarodni partneri trebalo bi da ispune svoje finansijske obaveze i pojačaju napore... s obzirom na ozbiljne izazove sa kojima se Ukrajina suočava - navodi se u dokumentu.
- Potreban je odlučan angažman kako bi se mobilisala dodatna podrška i održali odbrambeni napori Ukrajine, kao i funkcionisanje ključnih državnih službi tokom cele naredne godine.
Deficit u sektoru odbrane mogao bi se smanjiti na 27 milijardi evra ukoliko zemlje članice NATO-a ispune obećanje da će Kijevu pružiti bilateralnu pomoć ove i naredne godine – što je dogovor koji je postignut 8. jula u Ankari.
Ipak, u dokumentu se napominje da su ove brojke 2 "i dalje podložne veoma visokom stepenu neizvesnosti, posebno kada je reč o odbrani". Dakle, situacija bi mogla i da se pogorša.
Evropska komisija priprema spisak mogućih načina finansiranja za Ukrajinu, o kojima bi lideri trebalo da razgovaraju na svom sledećem sastanku u Briselu – vanrednom samitu zakazanom za 26. novembar.
Tri zvaničnika EU izjavila su da je malo verovatno da će zamrznuta ruska državna imovina biti među opcijama za finansiranje. Belgija se i dalje protivi ovoj inicijativi, budući da se većina sredstava nalazi u finansijskom depozitaru "Juroklir", sa sedištem u Briselu. Belgijska vlada strahuje da bi, u nedostatku bezuslovne podrške, korišćenje tih sredstava moglo da izazove rusku odmazdu – kako unutar zemlje, tako i u inostranstvu.
S obzirom na to da je preostalo veoma malo vremena za postizanje dogovora o finansijskim potrebama Ukrajine do kraja godine, malo je verovatno da će Evropska komisija inicirati još jednu političku bitku oko otmice ruske imovine.
Napeti pregovori o budžetu EU takođe bi mogli da odlože pitanje finansiranja za početak naredne godine. "To nije baš tako strog, fiksan rok", izjavio je jedan zvaničnik EU.
(RT Balkan)
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