"KADA IZAĐETE NA GLASANJE, SETITE SE..." Tramp poslao važnu poruku Izraelcima
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp uputio je još jednu podršku izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu uoči sutrašnjih parlamentarnih izbora u Izraelu.
- Narodu Izraela, a posebno onima koji to još nisu videli, prilažem podršku koju sam pre nedelju dana uputio vašem premijeru, Bibiju Netanjahuu. Kao što je svima poznato, uključujući i neprijatelja, Bibi i ja smo imali odličnu saradnju i zajedno nizali pobede - rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Trut social.
Kao primer, Tramp je naveo napad u Venecueli, rekavši da je u pitanju jedna od najuspešnijih vojnih operacija u istoriji. Pre toga, kako kaže, sproveli su operaciju Ponoćni čekić, "sprečivši državu koja je najveći svetski sponzor terorizma da dođe do nuklearnog oružja".
- Zatim smo izveli operaciju 'Epski bes'. Iran sada nema ni mornaricu ni ratno vazduhoplovstvo, a njihova vojska i ekonomija su potpuno uništene; dovoljno je reći da inflacija u Iranu iznosi 301 odsto - dodao je Tramp.
Prema njegovim rečima, pomorska blokada je Iranu onemogućila nabavku nafte, a dva nivoa rukovodstva, kako vojnog, tako i ostalih struktura, više ne postoje.
- Kada izađete na glasanje, setite se da je Bibi bio izuzetan premijer-ratnik. Neki veoma zli ljudi nazivali su Izrael 'malim satanom', a Sjedinjene Države 'velikim satanom'. Pokliču 'Smrt Americi, smrt Izraelu', koji se mogao čuti širom sveta, više ne sme biti mesta, i neće ga biti. Glasajte za Bibija Netanjahua za premijera, moramo da završimo posao koji smo započeli - zaključio je Tramp.
Portal Aksios preneo je u nedelju da je Netanjahu apelovao proteklih dana na američkog predsednika Donalda Trampa da javno pruži veću podršku njegovoj kampanji uoči predstojećih izbora, pozivajući se na upućene izvore iz SAD i Izraela.
Prema navodiima izvora iz SAD, Bela kuća posmatra Netanjahuovo agresivno lobiranje kao "znak očaja" i pokazatelj da izraelski lider smatra da zaostaje za protivnicima.
Izbori za 26. saziv Kneseta u Izraelu održavaju se u utorak, 27. oktobra 2026. godine. Reč je o prvim parlamentarnim izborima u zemlji od napada predvođenih Hamasom 7. oktobra 2023. godine i rata koji je usledio u Pojasu Gaze.
BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
Preporučujemo
ŠOK ODGOVOR TRAMPA: Odgovorio na pitanje novinara da li će SAD danas napasti Iran
25. 10. 2026. u 19:20
NA POMOLU MIR U UKRAJINI? Tramp najavio ključne trilateralne razgovore
25. 10. 2026. u 19:20
MEDVEDEV POSLAO OŠTRU PORUKU: Vreme je da Vašington ispravi grešku zvanu Zelenski
25. 10. 2026. u 19:40
KREĆU PRIPREME ZA VELIKI SUSRET: Putin, Si i Tramp na istom mestu, otkriveno šta se sprema
25. 10. 2026. u 12:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)