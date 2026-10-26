"KADA IZAĐETE NA GLASANJE, SETITE SE..." Tramp poslao važnu poruku Izraelcima

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp uputio je još jednu podršku izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu uoči sutrašnjih parlamentarnih izbora u Izraelu.

Foto: AP Photo/Ohad Zwigenberg/AP Photo/Jacquelyn Martin

- Narodu Izraela, a posebno onima koji to još nisu videli, prilažem podršku koju sam pre nedelju dana uputio vašem premijeru, Bibiju Netanjahuu. Kao što je svima poznato, uključujući i neprijatelja, Bibi i ja smo imali odličnu saradnju i zajedno nizali pobede - rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Trut social.

Kao primer, Tramp je naveo napad u Venecueli, rekavši da je u pitanju jedna od najuspešnijih vojnih operacija u istoriji. Pre toga, kako kaže, sproveli su operaciju Ponoćni čekić, "sprečivši državu koja je najveći svetski sponzor terorizma da dođe do nuklearnog oružja".

- Zatim smo izveli operaciju 'Epski bes'. Iran sada nema ni mornaricu ni ratno vazduhoplovstvo, a njihova vojska i ekonomija su potpuno uništene; dovoljno je reći da inflacija u Iranu iznosi 301 odsto - dodao je Tramp.

Prema njegovim rečima, pomorska blokada je Iranu onemogućila nabavku nafte, a dva nivoa rukovodstva, kako vojnog, tako i ostalih struktura, ​​više ne postoje.

- Kada izađete na glasanje, setite se da je Bibi bio izuzetan premijer-ratnik. Neki veoma zli ljudi nazivali su Izrael 'malim satanom', a Sjedinjene Države 'velikim satanom'. Pokliču 'Smrt Americi, smrt Izraelu', koji se mogao čuti širom sveta, više ne sme biti mesta, i neće ga biti. Glasajte za Bibija Netanjahua za premijera, moramo da završimo posao koji smo započeli - zaključio je Tramp.

Portal Aksios preneo je u nedelju da je Netanjahu apelovao proteklih dana na američkog predsednika Donalda Trampa da javno pruži veću podršku njegovoj kampanji uoči predstojećih izbora, pozivajući se na upućene izvore iz SAD i Izraela.

Prema navodiima izvora iz SAD, Bela kuća posmatra Netanjahuovo agresivno lobiranje kao "znak očaja" i pokazatelj da izraelski lider smatra da zaostaje za protivnicima.

Izbori za 26. saziv Kneseta u Izraelu održavaju se u utorak, 27. oktobra 2026. godine. Reč je o prvim parlamentarnim izborima u zemlji od napada predvođenih Hamasom 7. oktobra 2023. godine i rata koji je usledio u Pojasu Gaze.

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja