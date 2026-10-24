CRNI FANTOM PRKOSIO NEBU I FIZICI! Pentagon objavio dosije o NLO koji je lebdeo u tišini, pa odjurio brzinom lovca!

AMERIČKI federalni agenti prijavili su da su u junu na zapadu SAD videli veliku, tamnu trouglastu letelicu koja se vertikalno podigla iznad grebena, lebdela oko 20 sekundi, a zatim velikom brzinom odletela bez buke i vidljivih izduvnih gasova, navedeno se u novim dokumentima Pentagona o neidentifikovanim anomalnim pojavama (NUP).

Foto: AI generated/ChatGPT

Dokumenti su objavljeni u okviru sedmog kruga objavljivanja materijala Ministarstva odbrane, u skladu sa izvršnom naredbom američkog predsednika Donalda Trampa, preneli su mediji.

Najnovija grupa sadrži 28 PDF dokumenata, uključujući izveštaj Kancelarije Pentagona za rešavanje anomalija u svim domenima (AARO) i izjavu agenata datu FBI-ju.

Prema izjavi agenata, objekat je bio mat crne boje, bez refleksije, a njegov raspon krila procenjen je na oko devet do 14 metara.

Naveli su da se letelica popela oko 60 do 90 metara iznad grebena, bez naginjanja ili ljuljanja, uz "apsolutnu akustičnu tišinu".

Agenti su, koristeći infracrveni optički nišan, primetili da je objekat bio topliji od okoline, ali bez vidljivih izduvnih gasova.



U dokumentima je navedeno da naknadna pretraga područja nije otkrila olupine, oštećenja tla ili vegetacije.

AARO je saopštio da je slučaj potrebno dodatno istražiti zbog sličnosti prijavljenih karakteristika i kretanja letelice sa drugim incidentima na zapadu SAD.

Prethodno objavljeni dokumenti opisivali su i druge susrete federalnih agenata sa neidentifikovanim objektima, uključujući narandžaste kugle koje su navodno ispuštale manje crvene objekte i dva užarena objekta zabeležena infracrvenom kamerom.

(Sputnjik)

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