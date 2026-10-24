Loše vesti za Paunovića: Reprezentativac Srbije mora na operaciju!

Čeka ga duža pauza.

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Povremeni reprezentativac Srbije, Ivan Ilić, biće podvrgnut hirurškom zahvatu!

Prvotimca italijanskog Lećea čeka operacija u Finskoj, pošto je zadobio povredu u utakmici Serije A, protiv Bolonje. Iz kluba su potvrdili da je Srbinu stradala lezija tetive, zbog čega će duže vreme provesti u ambulantama i postoperativnom toku.

Budući da je reč o teškoj povredi, operacija je već zakazana u utorak na klinici u finskom gradu Turkuu i operisaće ga priznati stručnjak, profesor Lase Lempainen.

Iz Lećea još nije objavio zvanične procene o tačnom trajanju oporavka, izvesno je da srpskog vezistu očekuje duže odsustvo sa terena.

Povodom celokupne situacije oglasio se i član Serije A:

- Leće saopštava da je fudbaler Ivan Ilić posle povrede zadobijene tokom utakmice protiv Bolonje, podvrgnut dodatnim detaljnim instrumentalnim pregledima koji su potvrdili mišićno-tetivnu leziju levog pravog butnog mišića uz parcijalnu leziju tetive. Fudbaler će u utorak biti podvrgnut hirurškom zahvatu - stoji u saopštenju kluba.

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