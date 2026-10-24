Loše vesti za Paunovića: Reprezentativac Srbije mora na operaciju!
Čeka ga duža pauza.
Povremeni reprezentativac Srbije, Ivan Ilić, biće podvrgnut hirurškom zahvatu!
Prvotimca italijanskog Lećea čeka operacija u Finskoj, pošto je zadobio povredu u utakmici Serije A, protiv Bolonje. Iz kluba su potvrdili da je Srbinu stradala lezija tetive, zbog čega će duže vreme provesti u ambulantama i postoperativnom toku.
Budući da je reč o teškoj povredi, operacija je već zakazana u utorak na klinici u finskom gradu Turkuu i operisaće ga priznati stručnjak, profesor Lase Lempainen.
Iz Lećea još nije objavio zvanične procene o tačnom trajanju oporavka, izvesno je da srpskog vezistu očekuje duže odsustvo sa terena.
Povodom celokupne situacije oglasio se i član Serije A:
- Leće saopštava da je fudbaler Ivan Ilić posle povrede zadobijene tokom utakmice protiv Bolonje, podvrgnut dodatnim detaljnim instrumentalnim pregledima koji su potvrdili mišićno-tetivnu leziju levog pravog butnog mišića uz parcijalnu leziju tetive. Fudbaler će u utorak biti podvrgnut hirurškom zahvatu - stoji u saopštenju kluba.
Preporučujemo
Novo rukovodstvo na Malom Kalemegdanu! Zvezda izabrala Skupštinu i predsednika!
24. 10. 2026. u 15:21
Zbog supruge Albanke golman želi da menja reprezentaciju!
24. 10. 2026. u 15:15
Uživo: Partizan - Čukarički: Novi šok za crno-bele (VIDEO)
24. 10. 2026. u 16:01
Rijera pred OFK Beograd: Kvartet Zvezde preskače "romantičare"!
24. 10. 2026. u 15:09
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Ostoja Mijailovć otkrio koliko je Džabari Parker koštao Partizan!
Partizan je konačno raskinuo saradnju sa Džabarijem Parkerom, a predsednik kluba Ostoja Mijailović je pričajući za Mocart sport otkrio koliko je Amerikanac koštao crno-bele i koliko je njegovo angažovanje bilo finanijski izazovno za crno-bele.
24. 10. 2026. u 13:28
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
HITNO NAREĐENjE: Napustite SAD ambasade - biće rata
POSEBNU zabrinutost izazvali su napadi na međunarodni aerodrom Kralj Halid.
21. 10. 2026. u 23:38 >> 18:26
Komentari (0)