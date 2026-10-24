SRBIJA ČESTITALA DAN UJEDINJENIH NACIJA: Poštovanje Povelje UN ostaje temelj međunarodnog delovanja
UJEDINjENE nacije osnovane su 24. oktobra 1945. godine, s ciljem očuvanja međunarodnog mira i bezbednosti, a ove godine obeležava se 81 godina od osnivanja ove organizacije.
- U svetu, u kojem nijedan veliki izazov ne poznaje državne granice, potreba za dijalogom, saradnjom i zajedničkim rešenjima važnija je nego ikada. Dan Ujedinjenih nacija podseća nas na ideju koja je već više od osam decenija u osnovi te organizacije - da se mir i bezbednost čuvaju dijalogom, diplomatijom i poštovanjem međunarodnog prava - poručili su iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije povodom 81 godine od osnivanja UN-a.
Kako su dodali, Republika Srbija ostaje dosledno posvećena multilateralizmu i Ujedinjenim nacijama kao njegovom centralnom stubu.
- Poštovanje principa Povelje UN, suverene ravnopravnosti država, teritorijalnog integriteta i mirnog rešavanja sporova ostaje temelj našeg delovanja na međunarodnoj sceni. Srećan Dan Ujedinjenih nacija - stoji u poruci Ministarstva na društvenoj mreži Iks.
Podsetimo, Ujedinjene nacije osnovane su 24. oktobra 1945. godine, nakon stupanja na snagu Povelje UN, s ciljem očuvanja međunarodnog mira i bezbednosti, razvijanja prijateljskih odnosa među državama i podsticanja međunarodne saradnje.
U Ujedinjenim nacijama doneta je Rezolucija 1244 po kojoj je Kosovo i Metohija, kao i po Ustavu Srbije, neodvojivi deo Srbije.
Dan Ujedinjenih nacija obeležava se svake godine 24. oktobra.
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