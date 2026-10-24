SRBIJA ČESTITALA DAN UJEDINJENIH NACIJA: Poštovanje Povelje UN ostaje temelj međunarodnog delovanja

UJEDINjENE nacije osnovane su 24. oktobra 1945. godine, s ciljem očuvanja međunarodnog mira i bezbednosti, a ove godine obeležava se 81 godina od osnivanja ove organizacije.

Foto: Iks/MFA Serbia

- U svetu, u kojem nijedan veliki izazov ne poznaje državne granice, potreba za dijalogom, saradnjom i zajedničkim rešenjima važnija je nego ikada. Dan Ujedinjenih nacija podseća nas na ideju koja je već više od osam decenija u osnovi te organizacije - da se mir i bezbednost čuvaju dijalogom, diplomatijom i poštovanjem međunarodnog prava - poručili su iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije povodom 81 godine od osnivanja UN-a.

Kako su dodali, Republika Srbija ostaje dosledno posvećena multilateralizmu i Ujedinjenim nacijama kao njegovom centralnom stubu.

- Poštovanje principa Povelje UN, suverene ravnopravnosti država, teritorijalnog integriteta i mirnog rešavanja sporova ostaje temelj našeg delovanja na međunarodnoj sceni. Srećan Dan Ujedinjenih nacija - stoji u poruci Ministarstva na društvenoj mreži Iks.

U svetu, u kojem nijedan veliki izazov ne poznaje državne granice, potreba za dijalogom, saradnjom i zajedničkim rešenjima važnija je nego ikada. Dan Ujedinjenih nacija podseća nas na ideju koja je već više od osam decenija u osnovi te organizacije - da se mir i bezbednost čuvaju dijalogom, diplomatijom i poštovanjem međunarodnog prava. Republika Srbija ostaje dosledno posvećena multilateralizmu i Ujedinjenim nacijama kao njegovom centralnom stubu. Poštovanje principa Povelje UN, suverene ravnopravnosti država, teritorijalnog integriteta i mirnog rešavanja sporova ostaje temelj našeg delovanja na međunarodnoj sceni. Srećan Dan Ujedinjenih nacija! 🇺🇳 Foto: Ujedinjene nacije —————————————————— In a world where no major challenge stops at national borders, the need for dialogue, #cooperation and shared solutions is more important than ever. #UnitedNationsDay reminds us of the idea that has stood at the heart of the Organization for 81 years, that #peace and #security are best preserved through dialogue, #diplomacy and respect for international law. The Republic of #Serbia remains firmly committed to #multilateralism and to the @UN as its central pillar. Respect for the principles of the #UNCharter, the sovereign equality of states, territorial integrity, and the peaceful settlement of disputes remains the foundation of our engagement on the international stage. Happy United Nations Day! 🇺🇳 Photo: United Nations #UNDay #UNDay2026 — MFA Serbia (@MFASerbia) October 24, 2026

Podsetimo, Ujedinjene nacije osnovane su 24. oktobra 1945. godine, nakon stupanja na snagu Povelje UN, s ciljem očuvanja međunarodnog mira i bezbednosti, razvijanja prijateljskih odnosa među državama i podsticanja međunarodne saradnje.

U Ujedinjenim nacijama doneta je Rezolucija 1244 po kojoj je Kosovo i Metohija, kao i po Ustavu Srbije, neodvojivi deo Srbije.

Dan Ujedinjenih nacija obeležava se svake godine 24. oktobra.

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