Tenis

Novi šok za Cicipasa! Izgubio od 128. tenisera sveta, Gruzin napravio podvig karijere!

Vukašin Miljković

24. 10. 2026. u 15:55

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Stefanos Cicipas neće igrati u finalu turnira u Almatiju! Grčki teniser zaustavljen je u polufinalu, pošto je Nikoloz Basilašvili, trenutno 128. igrač sveta, slavio sa 2:1 u setovima.

Нови шок за Циципаса! Изгубио од 128. тенисера света, Грузин направио подвиг каријере!

Patrick Smith / Getty images / Profimedia

Veliko iznenađenje viđeno je na ATP turniru u kazahstanskom Almatiju, gde je Nikoloz Basilašvili eliminisao jednog od favorita za titulu. Gruzin je posle dva sata i 16 minuta borbe savladao Cicipasa rezultatom 6:4, 6:7 (5), 6:3 i izborio plasman u finale.

Na papiru je Grk imao ulogu favorita, ali je Basilašvili na terenu pokazao da razlika na ATP listi ne mora mnogo da znači. Od početka do kraja pružio je snažan otpor, a u odlučujućem setu pronašao je način da slomi rivala i stigne do jednog od najznačajnijih trijumfa u poslednjih nekoliko godina.

Posebno impresivan bio je njegov servis. Gruzin je osvojio čak 92 odsto poena nakon ubačenog prvog servisa, kao i 57 odsto poena na drugi servis, čime je Cicipasu znatno otežao posao u pokušajima da dođe do brejka. Basilašvili je sačuvao svih 16 servis-gemova tokom meča i iskoristio svoju priliku u završnici trećeg seta.

Cicipas je uspeo da izbori odlučujući set nakon neizvesnog taj-brejka u drugoj deonici, ali nije imao odgovor na igru raspoloženog protivnika u završnici.

Za Basilašvilija je ovo posebno važan rezultat, pošto se prvi put posle više od četiri godine plasirao u finale ATP turnira. Gruzin je do glavnog žreba u Almatiju stigao kroz kvalifikacije, a sada ga samo još jedna pobeda deli od trofeja.

U borbi za titulu čeka ga pobednik drugog polufinala između Danila Medvedeva i Aleksandera Bublika.

Cicipas će, sa druge strane, morati da sačeka novu priliku za plasman u finale, pošto je Basilašvili još jednom pokazao da i teniseri van samog vrha svetske rang-liste mogu da naprave veliko iznenađenje.

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