NEĆE DA IM ODOBRE IME ZA ĆERKU: "Ne želimo srpsku verziju koju nam nude, hoćemo novo austrijsko ime"

JEDAN austrijski par već nedeljama čeka na izvod iz matične knjige rođenih za svoju ćerku, a razlog je to što matična služba odbija da prihvati njeno neobično ime.

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Ćerka Hajdemari D. i Rolanda S. rođena je 24. septembra, a roditelji su za nju izabrali ime Rianeva Viktorija.

Kako danas prenosi "Bild", ispostavilo se da upravo to ime sada stvara probleme.

Budući da Rianeva još uvek nije uobičajeno ime, matična služba u Salcburgu ima određene rezerve.

Rianeva je problem, ali Ria-Neva može

Kako su naveli iz te službe, Ria-Neva bi bila prihvatljiva verzija, ali ona za roditelje ne dolazi u obzir.

- Prema navodima određenih institucija, "Neva" je ime srpskog ili hrvatskog porekla, a mi nemamo nikakve veze s tim. Želimo novo austrijsko ime - objasnio je otac Roland za list "Hojte".

Društvo za nemački jezik odobrava, ali ne i matičari

Roditelji su čak tražili i stručnu procenu odabranog imena.

Prema rečima oca, Društvo za nemački jezik potvrdilo je da Rianeva ima status ličnog imena i ocenilo da je ova složenica prihvatljiva.

Matična služba, ipak, ostaje pri svojoj proceni.

Za porodicu, ovaj spor ima veoma konkretne posledice, pa od rođenja ćerke oni, već četiri nedelje, nemaju izvod iz matične knjige rođenih. To stvara probleme sa zdravstvenim osiguranjem, dečjim dodatkom, priznavanjem očinstva, pa čak i sa dokazivanjem državljanstva.

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Roditelji su se već obratili brojnim nadležnim institucijama, ali, kako kaže Roland, niko ne želi da preuzme odgovornost.

Zašto je Rianeva sporno ime?

Matična služba u Salcburgu se poziva na propise o odabiru imena.

Lično ime, između ostalog, mora da odgovara polu deteta, ne sme da ugrožava dobrobit deteta i mora da bude uobičajeno ime.

Ako roditelji i matična služba ne uspeju da postignu dogovor u roku od 40 dana, služba je dužna da slučaj prijavi okružnom sudu.

Ukoliko Hajdemari i Roland budu insistirali na imenu koje su odabrali, sud bi na kraju mogao da odluči da li njihova ćerka može da nosi ime Rianeva.

(Tanjug)

