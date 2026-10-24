NE ŽELI DA ČUJE ZA NJEGA: "Istina je, policija je primila pismo o istrazi za zlostavljanje dece protiv oca Megan Markl"

LONDONSKA policija je danas potvrdila da je primila pismo sa navodima da je otac Megan Markl, supruge princa Harija, predmet istrage policijskih službenika na Filipinima zbog tvrdnji da je u svom domu posedovao materijal koji prikazuje seksualno zlostavljanje dece, ali da je odlučila da to ne podeli sa drugim policijskim službama, prenosi danas Skaj njuz.

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Metropoliten policija je danas saopštila da sada razmatra mogućnost da se obrati nezavisnom telu za nadzor policije, Nezavisnoj kancelariji za policijsko postupanje (IOPC).

U današnjem saopštenju Metropoliten policija navodi da je u januaru 2019. godine primila pismo u kojem se iznose tvrdnje o "navodnim prestupima počinjenim van Ujedinjenog Kraljevstva" od strane Tomasa Markla.

Pismo je poslato Megan i Hariju

Kako se dodaje, pismo je razmotreno, a zatim prosleđeno kancelariji princa Harija i Megan, kako bi bili upoznati sa njegovim sadržajem.

- Pismo je upućeno Komandi za zaštitu Metropoliten policije, u cilju ukazivanja na potencijalne rizike po bezbednost vojvotkinje od Saseksa - izjavio je portparol policije.

Detalji navoda iznetih u pismu nisu podeljeni sa drugim organima za sprovođenje zakona.

Metropoliten policija trenutno preispituje postupanje u ovom slučaju iz 2019. godine i razmatra da li je potrebno obratiti se telu IOPC radi procene pristupa.

Metropoliten policija nije ranije istraživala Tomasa Markla, niti to čini u ovom trenutku, navodi Skaj njuz.

"Želim ga daleko od svoje dece"

Megan Markl je juče izjavila da je “duboko uznemirena” navodima o svom ocu Tomasu, dodajući da je Metropoliten policiji poslato pismo pre sedam godina, koje je kasnije prosleđeno i njoj. Megan nije u kontaktu sa svojim ocem još od 2018. godine, kada je otkriveno da je on, u periodu pred njeno venčanje, organizovao nameštene fotografije sa paparacima.

Foto: Profimedia/ SplashNews.com, Splash

- Nadam se da će sada biti jasno, uprkos tome što su pojedini mediji tokom godina iskrivljavali činjenice, da je distanciranje od mog oca, kao i moja odluka da mu ne dozvolim kontakt sa našom decom, učinjeno iz jednog razloga, a to je da bih ih zaštitila- rekla je Megan.

Tomas Markl nije prisustvovao venčanju, pa je Megan do oltara ispratio kralj, koji je tada nosio titulu princa od Velsa. Njena majka, Dorija Ragland, bila je jedini član njene porodice koji je prisustvovao ceremoniji.

List “San” preneo je navode Meganinog polubrata, Tomasa Markla Mlađeg, koji tvrdi da je u nekadašnjoj kući njihovog oca na Filipinima pronašao kolekciju fotografija koje mu pripadaju.

Taj list navodi i da se on u julu obratio američkom FBI-ju.

Trenutno je u centru za rehabilitaciju - ne želi da umre dok se ne pomiri sa ćerkom

Tomas Markl se preselio u tu zemlju 2025. godine, nakon što je pretrpeo niz moždanih udara.

U intervjuu za “Dejli mejl”, on je ove optužbe nazvao “bolesnim lažima”.

U decembru prošle godine, vojvotkinja je pisala ocu nakon što mu je amputirana leva noga, a on je za jedan list izjavio da ne želi da umre dok je u zategnutim odnosima sa svojom ćerkom.

Prema dostupnim informacijama, Tomas Markl sada boravi u centru za rehabilitaciju na Floridi.

Hari i Megan su se u avgustu vratili u Britanju, šest godina nakon što su se povukli sa dužnosti članova kraljevske porodice i preselili u Sjedinjene Američke Države.

(Tanjug)

