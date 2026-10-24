KAKO DA SMANJITE RAČUN ZA STRUJU TOKOM ZIME: Ovi jednostavni trikovi mogu da vam donesu značajnu uštedu

DOLASKOM hladnijih dana raste i potrošnja električne energije, pa računi za struju tokom zime mogu znatno da opterete kućni budžet. Čak i u stanovima koji imaju centralno grejanje, često se javlja potreba za dodatnim zagrevanjem prostorija, naročito tokom noći ili kada dođe do kvara na sistemu grejanja.

Foto: D. Milovanović

Ipak, postoje jednostavni načini da se potrošnja električne energije smanji bez velikih odricanja. Ključ je u pravilnom korišćenju uređaja koji troše najviše struje, ali i u nekoliko svakodnevnih navika koje mogu da naprave razliku na mesečnom računu.

TA peć uključujte tokom jeftinije tarife

Grejanje na struju može biti praktično, ali ne mora uvek biti i najpovoljnije. Oni koji koriste TA peći mogu da smanje troškove tako što će ih puniti tokom perioda niže tarife, kada je električna energija jeftinija.

TA peć akumulira toplotu, koju potom oslobađa tokom dana, kada je grejanje najpotrebnije. Za automatsko uključivanje u vreme jeftinije struje mogu se koristiti odgovarajući tajmeri.

Važno je i da snaga peći odgovara veličini prostorije. Ukoliko je uređaj premali za prostor koji treba da zagreje, može biti potrebno češće dogrevanje, što povećava potrošnju. Potrebna snaga zavisi od kvadrature, izolacije, stolarije i drugih karakteristika prostora.

Smanjite temperaturu na klima-uređaju

Ako se tokom zime dogrevate klimom, jedan od načina za uštedu jeste da temperaturu podesite na nešto nižu vrednost. Svaki stepen manje može da smanji potrošnju, mada konkretna ušteda zavisi od uređaja, spoljne temperature i uslova u prostoru.

Važno je i da klima-uređaj bude pravilno podešen i redovno održavan, jer njegovo efikasno funkcionisanje može doprineti manjoj potrošnji električne energije.

Proverite prozore i sprečite gubitak toplote

Loša stolarija jedan je od razloga zbog kojih se prostorije brzo hlade, pa grejanje mora da radi duže kako bi se održala željena temperatura.

Zato proverite stanje šarki i brava na prozorima, kao i da li dobro naležu uz ram. Ukoliko kroz njih prolazi hladan vazduh, postavljanje dihtung-traka može pomoći da se smanji gubitak toplote.

Dodatnu zaštitu mogu pružiti i odgovarajuće termoizolacione folije za stakla. Njihov efekat zavisi od vrste folije i karakteristika prozora, ali mogu biti jedno od rešenja za poboljšanje toplotne izolacije.

Provetravajte kratko, ali temeljno

Tokom zime nije preporučljivo da prozori dugo ostaju otvoreni, jer se tako prostorija nepotrebno hladi. Umesto toga, bolje je provetravati kratko i intenzivno, a zatim zatvoriti prozore kako bi se toplota sačuvala.