Aston Vila iznenadila Mančester siti: Nema više neporaženih u Premijer ligi (VIDEO)
FUDBALERI Aston Vile pobedili su Mančester siti u 8. kolu Premijer lige sa 2:1 i tako naneli prvi poraz "građanima" ove sezone.
Sa druge strane, izabranici Unaja Emerija nalaze se u sjajnoj formi. Ovo im je bio sedmi vezani meč bez poraza, a u toj seriji su zabeležili šest trijumfa.
Domaćin je fantastično otvorio utakmicu. Igrao se 6. minut kad je Nikolas Džekson pogodio za vođstvo tima sa "Vila Parka".
To je bio ishod prvog poluvremena i očekivala se reakcija igrača Enca Mareske. Do toga je došlo u ranoj fazi drugog dela meča. Dobar centaršut uputio je Ibrahim Endijaj, a najbolji u skoku bio je Erling Haland i u 52. minutu je zatresao mrežu rivala.
U tim trenucima je sve bilo na strani "građana". Krenuli su po preokret i nastavak savršenog niza u prvenstvu, ali umesto toga usledio je šok za tim sa "Etihada".
Odlični Nikolas Džeskon je još jednom pokazao kakav je napadač. Senegalska veza je bila zaslužna za ovaj pogodak. Ibrahim Embaj je poslao dobar pas pred gol rivala, na pravom mestu je bio bivši igrač Čelsija i po drugi put je matirao Đanluiđija Donarumu koji je morao bolje da interveniše.
Ekipa iz Birmingema je uspela da sačuva prednost i dođe do velike pobede koja je vinula u gornji deo tabele.
Aston Vila je sad na šestoj poziciji sa 11 bodova, dok je Mančester siti i dalje prvi sa 21, s tim što ima utakmicu više od Arsenala.
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