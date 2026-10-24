Fudbal

MEGASENZACIJA! Blagojević pobedio srušio lidera Premijer lige Rusije!

Слободан Стошић
Slobodan Stošić

24. 10. 2026. u 16:08

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Ogromno iznenađenje priredio je bivši trener Partizana.

МЕГАСЕНЗАЦИЈА! Благојевић победио срушио лидера Премијер лиге Русије!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Fudbaleri Akrona priredili su, malo je reći senzaciju, pošto su savladali vodeći tim na tabeli ruske Premijer lige, ekipu Dinama iz Moskve rezultatom 3:1.

Pošto su u prethodnoj rundi protiv Dinama iz Mahačkale osvojili bod, a u meču posle tog na penale savladali i moskovsku Lokomotivu u grupnoj fazi Kupa Rusije, ekipa srpskog trenera Srđana Blagojevića je vezala i treći duel bez poraza.

Tako je bivši trener Partizana bar na kratko izvukao Akron iznad zone ispadanja, jer na kontu ima sada 12 bodova, makar do okršaja protiv već pomenute Lokomotive u 12. kolu.

Artjom Šumanski je doneo prednost Akronu u 17, Jaroslav Gladišev izjednačio rezultat u 55, da bi Kristijan Bistrović u 70. i Maksim Boldirev u četvrtom minutu nadoknade postavili konačan rezultat.

Boldirev je u 71. minutu na teren ušao umesto srpskog fudbalera Slobodana Tedića, dok je Milutin Vidosavljević presedeo duel na klupi.

Dinamo na prvom mestu Premijer lige Rusije ima 25 bodova, ali ga sada mogu preteći Zenit (24), Spartak (23), CSKA (22) i Krasnodar (22).

Standings provided by Sofascore
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