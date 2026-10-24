Nije ni počeo turnir, a već je ispao: Kecmanović završio svoje u Bazelu
Srpski teniser Miomir Kecmanović eliminisan je u polufinalu kvalifikacija za ATP turnir u Bazelu pošto ga je Rinki Hiđikata iz Australije pobedio rezultatom 2:0 (7:6(7:5), 6:3) za sat i 37 minuta igre.
U prvom setu nije bilo brejka, a kod vođstva Hiđikate 6:5 Kecmanović, 57. na ATP listi, spasio je jednu set loptu.
U taj-brejku je Kecmanović vodio 5:4 i imao dva vezana servisa, ali je oba izgubio, što je Australijanac, 86. na ATP listi, iskoristio da povede 1:0.
Hiđikata u drugom setu pravi dva brejka i tako stiže do pobede i plasmana u finale kvalifikacija.
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