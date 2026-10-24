UKRAJINCI KRŠE SVE DOGOVORE, MASOVNI UDARI DRONOVA NA RUSIJU: Moskva spremila odgovor, PVO razara neprijatelja
SNAGE protivvazdušne odbrane nastavljaju da odbijaju napad bespilotnih letelica Oružanih snaga Ukrajine na Omsk.
Dronovi su stigli do severne industrijske zone grada, saopštio je gubernator Vitalij Hocenko.
- Snage PVO Ministarstva odbrane Rusije nastavljaju da odbijaju napad neprijateljskih bespilotnih letelica. U ovom trenutku, neprijateljski dronovi stigli su do severne industrijske zone. Na licu mesta nalaze se hitne službe - napisao je Hocenko na svom Telegram kanalu.
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