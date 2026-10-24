Svet

UKRAJINCI KRŠE SVE DOGOVORE, MASOVNI UDARI DRONOVA NA RUSIJU: Moskva spremila odgovor, PVO razara neprijatelja

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

24. 10. 2026. u 16:52

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SNAGE protivvazdušne odbrane nastavljaju da odbijaju napad bespilotnih letelica Oružanih snaga Ukrajine na Omsk.

УКРАЈИНЦИ КРШЕ СВЕ ДОГОВОРЕ, МАСОВНИ УДАРИ ДРОНОВА НА РУСИЈУ: Москва спремила одговор, ПВО разара непријатеља

MOD Rusije

Dronovi su stigli do severne industrijske zone grada, saopštio je gubernator Vitalij Hocenko.

 - Snage PVO Ministarstva odbrane Rusije nastavljaju da odbijaju napad neprijateljskih bespilotnih letelica. U ovom trenutku, neprijateljski dronovi stigli su do severne industrijske zone. Na licu mesta nalaze se hitne službe - napisao je Hocenko na svom Telegram kanalu.

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