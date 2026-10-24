Iznenadna odluka Navara! Novi miljenik Delija ne igra u Laktašima!
Crveno-beli na teškom ispitu protiv Igokee.
Košarkaši Crvene zvezde od 18 časova gostuju Igokei u 5. kolu ABA lige grupa B.
Pre duela u Laktašima, tim Ibona Navara imao je večiti derbi u sedmoj rundi Evrolige, u kome je poražen od Partizana 92:95. Time su crveno-beli prekinuli niz od četiri trijumfa u eliti.
Sada ekipu s Malog Kalemegdana, koja je u međuvremenu imenovala novu Skupštinu kluba i predsednika iste, očekuje težak izazov u Aleksandrovcu, gde će pokušati da dođu do još jednog trijumfa u regionalnom takmičenju.
Očekivalo se da će u današnjem meču, španski stručnjak ukazati priliku poslednjem pojačanju Kristijanu Koloku. Ipak, nekadašnji NBA as i član Nju Orleans Pelikansa, nije ni otputovao sa ekspedicijom Zvezde u Laktaše.
Zato se očekuje da Navaro na parket ponovo pošalje Nikolu Đurišića ili mladog Vojina Medarevića.
Još uvek je neizvesno učešće kapitena Ognjena Dobrića, koji nije igrao ni u večitom derbiju zbog povrede.
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