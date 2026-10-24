SAZNAJEMO: Uhapšen poznati teoretičar zavere Dejan Lučić zbog jezivih tvrdnji o scenariju izbornog dana !
KAKO nezvanično saznajemo po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je Dejan Lučić jer je svojim lažnim tvrdnjama o jezivom scenariju na izborni dan u nedelju hteo da izazove paniku i strah kod građana
Ovaj poznati teoretičar zavere je na društvenoj mreži "Tik Tok" objavio snimak u kojem, pored ostalog, tvrdi da će "Vučić pokrasti izbore i da će proglasiti pobedu", te da će posle toga više od milion nezadovoljnih građana izaći na ulice, ali da vojska i policija neće reagovati pred tom masom.
Uskoro opširnije
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HITNO NAREĐENjE: Napustite SAD ambasade - biće rata
POSEBNU zabrinutost izazvali su napadi na međunarodni aerodrom Kralj Halid.
21. 10. 2026. u 23:38 >> 18:26
Komentari (0)