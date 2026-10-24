Hapšenja i istraga

SAZNAJEMO: Uhapšen poznati teoretičar zavere Dejan Lučić zbog jezivih tvrdnji o scenariju izbornog dana !

В.Н.

24. 10. 2026. u 15:31

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KAKO nezvanično saznajemo po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je Dejan Lučić jer je svojim lažnim tvrdnjama o jezivom scenariju na izborni dan u nedelju hteo da izazove paniku i strah kod građana

САЗНАЈЕМО: Ухапшен познати теоретичар завере Дејан Лучић због језивих тврдњи о сценарију изборног дана !

Foto: Printscreen

Ovaj poznati teoretičar zavere je na društvenoj mreži "Tik Tok" objavio snimak u kojem, pored ostalog, tvrdi da će "Vučić pokrasti izbore i da će proglasiti pobedu", te da će posle toga više od milion nezadovoljnih građana izaći na ulice, ali da vojska i policija neće reagovati pred tom masom.

Uskoro opširnije

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