Hansi flik pred El Klasiko: Puno poštovanje za Murinja, kako da zaustavimo Mbapea?

Fudbaleri Barselone dočekuju Real Madrid u nedelju od 21 čas u El Klasiku. Pred ovaj susret trener Katalonaca Hansi Flik izneo je očkivanja.

FOTO: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

O suđenju.

- Verujem sudijama. Smatram da imamo kvalitetno suđenje i svako od nas mora da zaštiti svoje ljude. Radije se fokusiram na pripremu tima. Ovde se radi o bombastičnim naslovima u medijima, a ja ne želim nikakve naslove. Želim samo da se usredsredim na svoju ekipu.

Govoreći o kolegi sa klupe Kraljevskog kluba, Flik je biranim rečima pohvalio portugalskog stručnjaka koji se vratio u Madrid:

- Imam ogromno poštovanje prema Murinju. Kada toliko godina vodite ekipe na ovom nivou, to dovoljno govori o kvalitetu. Pokazao ga je u svakom klubu. Imao sam priliku da ga posetim, a svi nemački fudbaleri koji su sarađivali sa njim pričaju o njemu u superlativu. On je kolega i vrhunski profesionalac.

Iako Barselona dočekuje okršaj sa šest bodova viška na tabeli, Flik poziva na maksimalan oprez pred ispit sezone:

- Očekujem ekipu punu samopouzdanja, jer govorimo o velikom klubu, vrhunskim igračima i velikom treneru. Imaju izuzetan kvalitet, naročito u napadu, a u poslednje vreme igraju odlično. ‘El klasiko’ je potpuno drugačiji od ostalih mečeva, to je najbolja utakmica na planeti. Ceo svet gleda ovaj susret. Na talonu su tri boda, ali ovo nosi daleko veću težinu. Svi znamo kako želimo da igramo, spremni smo i maksimalno motivisani.

Katalonci u derbi ulaze nakon poraza od Pari Sen Žermena u Ligi šampiona (4:2), a šef struke veruje da je ekipa izvukla pouke:

- Poraz u Parizu nam je otvorio oči. Razgovarali smo otvoreno i locirali segmente igre koje moramo da popravimo. Igramo protiv jedne od najboljih ekipa na svetu i to nam je idealna prilika za iskorak.

Na kraju, Flik je potvrdio izostanke u defanzivnoj liniji i veznom redu, ali i otkrio plan za neutralisanje prvog napadača Madriđana:

- Žil Kunde sutra neće igrati, ne želimo ništa da rizikujemo sa njegovim zglobom. Dani Olmo je bio u fantastičnoj formi i potpuno spreman, ali nije imao sreće. Pauziraće duže vreme i nedostajaće nam, mada imamo Fermina Lopeza kao opciju. Što se tiče Mbapea, ključ je u besprekornom postavljanju na terenu, sa loptom i bez nje. Moramo da sačuvamo kompaktnost. Ako taktički odradimo sve kako treba, odbrani će biti znatno lakše. Kubarsi i Đerar Martin igraju sjajno i napreduju iz meča u meč. Takođe, prekidi su izuzetno jako oružje Reala – o tome smo detaljno pričali i moramo da reagujemo znatno bolje nego u Parizu.