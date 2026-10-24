Uživo: Partizan - Čukarički: Novi šok za crno-bele (VIDEO)

FUDBALERI Partizana u 13. kolu Superlige Srbije dočekuju Čukarički. Utakmicu možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Drugo poluvreme: Partizan - Čukarički 0:2

46' - Počinje drugo poluvreme. Tri promene napravio je Saša Ilić. Na teren su ušli Mateja Milovanovića, Idrisu Baba i Erik Kojzek. U svlačionici su ostali Stefan Petrović, Nikola Čumić i Aleks Zeković.

Prvo poluvreme: Partizan - Čukarički 0:2

45+3' - Završeno je prvo poluvreme!

45+2' - GOOOOL! Čukarički je duplirao vođstvo u samom finišu prvog dela utakmice. Opet je Đoković strelac. Korner je izveo Nikolić, a štoper "brđana" je glavom zakuvao loptu u mrežu rivala.

45' - Prvo poluvreme je produženo za dva minuta.

39' - Kostić je jako loše izveo slobodan udarac iz odlične pozicije. Gosti su od svega dobili samo korner iz koga se ništa nije desilo.

38' - Prva promena kod "brđana". Docić je morao van terena, zamenio ga je Uroš Nikolić. Deluje da je u pitanju povreda kapitena tima sa Banovog brda.

34' - GOOOL! Čukarički vodi u Humskoj! Sjajan slobodan udarac je izveo Marko Docić, najbolji u skoku bio je Milan Đoković i glavom je uspeo da matira Marka Miloševića.

30' - Možda i najbolja prilika na utakmici. Sjajno je centirao Šehović, a Jovanović sa nekoliko metara glavom poslao loptu preko gola.

28' - Novi opasan napad izabranika Saše Ilića. Čumić je pokušao da vrati loptu pre sam gol, no Čarapić je reagovao i izbacio loptu u korner.

24' - Lazar Marković je uspeo da umakne Limi, pokušao je da proigrao Đovanovića, sve je dobro pratio Milošević i sprečio je verovatno vođstvo gostiju.

20' - Napada domaćin u ovim trenucima. Samson je poslao loptu u kazneni prostor, na nju je natrčao Že. Brazilac je šutirao iz prve, loptu je ipak poslao preko prečke.

18' - Sada je probao Partizanov Miladinović. Tukao je sa nekih 17 metara, ali lopta je otišla preko gola.

14' - Probao je Že iskosa sa desne strane. Ipak, lopta je otišla visoko preko gola koji čuva Čarapić.

11' - Dobra prilika za crno-bele. Nikola Čumić je šutirao iz okreta, lopta je na putu ka golu zakačila Žea koji je ležao na travi, no lopta je otišla tik pored stative.

4' - Neverovatno šta Čukarički nije iskoristio. Uroš Miladinović je pobegao odbrani, šutirao je iz odlične pozicije veoma loše, mogao je i da uposli Lazara Markovića, ali to nije uradio i gosti su propustili veliku šansu.

1' - Počela je utakmica u Humskoj!

Sastavi timova:

Partizan (4-1-4-1): Milošević - Samson, Lima, Simić, Petrović - Čumić, Zeković, I. Miladinović, Trifunović - Kostić - Že.

Čukarički (4-2-3-1): Čarapić - Stanković, Maiga, Đoković, Šehović - Sisoko, Docić - Marković, Mustma, U. Miladinović - Jovanović.

Uoči meča:

U različitim raspoloženjima ekipe ulaze u meč. Crno-beli su u prošloj rundi poraženi od Železničara (0:1), dok su "brđani" savladali Zemun (3:0) i prekinili niz od šest mečeva bez trijumfa.

Što se međusobnih duela tiče, Čukarički nije izgubio poslednje tri utakmice. Prethodna dva duela zaršena su bez pobednika (0:0). Tim sa Banovog brda je u trećem susretu slavio sa 4:1.

Partizan će pokušati da prekine loš niz protiv današnjeg rivala. Šansu sigurno vidi u tome što igra pred svojim navijačima.

Crno-beli su trenutno 10. na tabeli sa 11 bodova. Čukarički zauzima devetu poziciju sa 15.

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