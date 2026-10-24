Uživo: Partizan - Čukarički: Novi šok za crno-bele (VIDEO)
FUDBALERI Partizana u 13. kolu Superlige Srbije dočekuju Čukarički. Utakmicu možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".
Drugo poluvreme: Partizan - Čukarički 0:2
46' - Počinje drugo poluvreme. Tri promene napravio je Saša Ilić. Na teren su ušli Mateja Milovanovića, Idrisu Baba i Erik Kojzek. U svlačionici su ostali Stefan Petrović, Nikola Čumić i Aleks Zeković.
Prvo poluvreme: Partizan - Čukarički 0:2
45+3' - Završeno je prvo poluvreme!
45+2' - GOOOOL! Čukarički je duplirao vođstvo u samom finišu prvog dela utakmice. Opet je Đoković strelac. Korner je izveo Nikolić, a štoper "brđana" je glavom zakuvao loptu u mrežu rivala.
45' - Prvo poluvreme je produženo za dva minuta.
39' - Kostić je jako loše izveo slobodan udarac iz odlične pozicije. Gosti su od svega dobili samo korner iz koga se ništa nije desilo.
38' - Prva promena kod "brđana". Docić je morao van terena, zamenio ga je Uroš Nikolić. Deluje da je u pitanju povreda kapitena tima sa Banovog brda.
34' - GOOOL! Čukarički vodi u Humskoj! Sjajan slobodan udarac je izveo Marko Docić, najbolji u skoku bio je Milan Đoković i glavom je uspeo da matira Marka Miloševića.
30' - Možda i najbolja prilika na utakmici. Sjajno je centirao Šehović, a Jovanović sa nekoliko metara glavom poslao loptu preko gola.
28' - Novi opasan napad izabranika Saše Ilića. Čumić je pokušao da vrati loptu pre sam gol, no Čarapić je reagovao i izbacio loptu u korner.
24' - Lazar Marković je uspeo da umakne Limi, pokušao je da proigrao Đovanovića, sve je dobro pratio Milošević i sprečio je verovatno vođstvo gostiju.
20' - Napada domaćin u ovim trenucima. Samson je poslao loptu u kazneni prostor, na nju je natrčao Že. Brazilac je šutirao iz prve, loptu je ipak poslao preko prečke.
18' - Sada je probao Partizanov Miladinović. Tukao je sa nekih 17 metara, ali lopta je otišla preko gola.
14' - Probao je Že iskosa sa desne strane. Ipak, lopta je otišla visoko preko gola koji čuva Čarapić.
11' - Dobra prilika za crno-bele. Nikola Čumić je šutirao iz okreta, lopta je na putu ka golu zakačila Žea koji je ležao na travi, no lopta je otišla tik pored stative.
4' - Neverovatno šta Čukarički nije iskoristio. Uroš Miladinović je pobegao odbrani, šutirao je iz odlične pozicije veoma loše, mogao je i da uposli Lazara Markovića, ali to nije uradio i gosti su propustili veliku šansu.
1' - Počela je utakmica u Humskoj!
Sastavi timova:
Partizan (4-1-4-1): Milošević - Samson, Lima, Simić, Petrović - Čumić, Zeković, I. Miladinović, Trifunović - Kostić - Že.
Čukarički (4-2-3-1): Čarapić - Stanković, Maiga, Đoković, Šehović - Sisoko, Docić - Marković, Mustma, U. Miladinović - Jovanović.
Uoči meča:
U različitim raspoloženjima ekipe ulaze u meč. Crno-beli su u prošloj rundi poraženi od Železničara (0:1), dok su "brđani" savladali Zemun (3:0) i prekinili niz od šest mečeva bez trijumfa.
Što se međusobnih duela tiče, Čukarički nije izgubio poslednje tri utakmice. Prethodna dva duela zaršena su bez pobednika (0:0). Tim sa Banovog brda je u trećem susretu slavio sa 4:1.
Partizan će pokušati da prekine loš niz protiv današnjeg rivala. Šansu sigurno vidi u tome što igra pred svojim navijačima.
Crno-beli su trenutno 10. na tabeli sa 11 bodova. Čukarički zauzima devetu poziciju sa 15.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
Ostoja Mijailovć otkrio koliko je Džabari Parker koštao Partizan!
24. 10. 2026. u 13:28
Bivši kapiten Partizana se oporavio od povrede, a klub ga otpisao
24. 10. 2026. u 13:37
Bili su reprezentativci, branili boje večitih, a sada sa Čukom napadaju Partizan!
24. 10. 2026. u 09:00
DONČIĆ ŠOKIRAO NBA! Pogledajte šta je Luka uradio zapanjilo internet
24. 10. 2026. u 09:26
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Ostoja Mijailovć otkrio koliko je Džabari Parker koštao Partizan!
Partizan je konačno raskinuo saradnju sa Džabarijem Parkerom, a predsednik kluba Ostoja Mijailović je pričajući za Mocart sport otkrio koliko je Amerikanac koštao crno-bele i koliko je njegovo angažovanje bilo finanijski izazovno za crno-bele.
24. 10. 2026. u 13:28
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
HITNO NAREĐENjE: Napustite SAD ambasade - biće rata
POSEBNU zabrinutost izazvali su napadi na međunarodni aerodrom Kralj Halid.
21. 10. 2026. u 23:38 >> 18:26
Komentari (0)