Društvo

OVO JE POSTALA FILOZOFIJA PATRIOTIZMA: Reči koje suštinski opisuju ljubav prema otadžbini! (VIDEO)

В.Н.

23. 10. 2026. u 19:22

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REČI glumca, muzičara i reditelja Nikole Kolje Pejakovića postale su filozofija patriotizma, reči koje suštinski opisuju ljubav prema otadžbini.

ОВО ЈЕ ПОСТАЛА ФИЛОЗОФИЈА ПАТРИОТИЗМА: Речи које суштински описују љубав према отаџбини! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

- U pravu si. I da sam to što kažeš za tog čoveka, a automatski sam i ja onda prodana duša, gnjida i sve šta već ti misliš o meni. Ali reci mi, otkud ti na onoj drugoj strani, otkud ti na strani onih koji napadaju crkvu, koji bi od crkava pravili disko klubove, koji bi odvajali Vojvodinu, koji pljuju svetog vladiku Nikolaja. Otkud ti, bre, na toj strani, ajde pusti sad mene, evo ja sam pokvarenjak, ali šta ti radiš tamo? Šta ti radiš u istom vozu i u istoj koloni sa čovekom koji bi da proganja, da tuče, da naša tela plivaju Savom? Otkud, ti, brate, tamo? E to je trenutak, kako da kažem, ne znam kako da to obnovim sad s tim čovekom i sa svim tim koji u suštini ne dozvoljavaju da i ja imam neki stav - rekao je Pejaković.

Dobro poslušajte šta je Kolja govorio:

Suština njegove poruke jeste da patriotizam nije samo reč, već odnos prema sopstvenoj zemlji, njenoj tradiciji, veri i vrednostima. Ljubav prema otadžbini podrazumeva i odgovornost za stavove koje zastupamo, kao i spremnost da preispitamo sopstvene izbore.

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