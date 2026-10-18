MAKRONU BI DA SEKU GLAVU GILJOTINOM?! Više od pola miliona ljudi na ulicama, gore zgrade, demonstrant ostao bez šake

FRANCUSKA se suočava s dramatičnim protestima, a bes demonstranata sve više se usmerava ka Emanuelu Makronu! Više od pola miliona ljudi na ulicama, zapaljene zgrade i stravičan incident u kojem je demonstrant ostao bez šake dodatno su podigli tenzije, dok poruke o ponavljanju 1793. godine bude sećanja na krvavu Francusku revoluciju.

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Fotografija francuskog predsednika Emanuela Makrona sa giljotinom izazvala je veliku pažnju tokom masovnih protesta u Francuskoj, gde su demonstranti, nezadovoljni rastućim troškovima života i stanjem u obrazovanju, izašli na ulice zahtevajući promene i ostavku šefa države.

Posebno uznemirujuća scena zabeležena je 17. oktobra u Lionu, gde je jedan demonstrant držao plakat sa likom Emanuela Makrona i giljotinom, ispred zapaljene turističke agencije.

Foto: Tanjug/AP/Emma Da Silva

Prizor je predstavljao direktnu aluziju na sudbinu francuskog kralja Luja XVI, koji je pogubljen giljotinom 1793. godine, tokom Francuske revolucije.

Na protestima su se čuli i povici "Makrone, Makrone, ponovićemo to!", kojima su pojedini demonstranti prizivali istorijski događaj i upućivali preteće poruke aktuelnom predsedniku.

Foto: Tanjug/AP/Emma Da Silva

Demonstranti prizivaju Francusku revoluciju

Protesti su zahvatili više francuskih gradova, uključujući Pariz i Lion, a među učesnicima su bili srednjoškolci, studenti, sindikalni aktivisti i pristalice pokreta Žutih prsluka.

Demonstranti su izrazili nezadovoljstvo rastućim troškovima života, uslovima u obrazovnim ustanovama i politikom francuskih vlasti.

Foto: Tanjug/AP/Emma Da Silva

U Parizu su organizovane protestne šetnje tokom kojih su pojedini učesnici otvoreno zahtevali Makronovu ostavku.

Zbog najavljenih okupljanja zatvoreno je nekoliko stanica metroa, dok su u pojedinim delovima zemlje uvedena ograničenja saobraćaja.

Protesti su održani 17. oktobra, na početku školskog raspusta u Francuskoj.

AP Photo/Emma Da Silva

Ranije tokom oktobra, prema objavljenim podacima, tokom protesta srednjoškolaca zapaljene su ili vandalizovane 24 obrazovne ustanove, dok je prijavljeno i 78 napada na zaposlene u obrazovnom sektoru.

Protesti su poremetili rad između 400 i 500 obrazovnih ustanova.

Stotine uhapšenih, požari i pljačke širom Francuske

Masovne demonstracije bile su praćene nasilnim sukobima sa policijom, požarima, vandalizmom i pljačkama prodavnica.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunez saopštio je da je širom zemlje uhapšeno oko 400 ljudi.

Prema njegovim podacima, na 110 protestnih skupova učestvovalo je približno 550.000 građana.

Organizatori, među kojima su sindikat CGT i studentske organizacije, izneli su znatno veću procenu, navodeći da je na ulice izašlo oko 800.000 demonstranata.

AP Photo/Emma Da Silva

Nunez je za nasilne incidente optužio radikalne ekstremno levičarske grupe, tvrdeći da su njihovi pripadnici namerno izazivali sukobe sa policijom i napadali javne ustanove, uključujući gradske skupštine i kancelarije lokalnih vlasti.

Prema njegovim rečima, tim grupama pridružili su se i pojedinci koji su proteste iskoristili za pljačku prodavnica.

Foto: AP / Tanjug / Emma Da Silva (STR)

Tokom nemira prijavljeno je i da je jedan demonstrant izgubio šaku, ali okolnosti tog incidenta nisu razjašnjene u dostupnim informacijama.

Ministar je naveo da većinu uhapšenih čine punoletne osobe, dok su pojedini incidenti u centru Pariza trajali i tokom subotnje večeri.

Aucune place pour la violence dans notre République. Ceux qui ont cassé, attaqué les préfectures comme les commerces, pillé jusqu’à nos mairies, seront poursuivis et punis. Aux forces de l’ordre, garantes du droit à manifester, je dis le soutien de la Nation. Nous ferons tous bloc face aux semeurs de chaos, qui ne cherchent qu’à abattre nos institutions et empêchent ceux qui expriment pacifiquement leurs revendications de le faire. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 17, 2026

Makron zapretio kaznama nasilnim demonstrantima

Francuski predsednik Emanuel Makron osudio je nasilje koje je pratilo proteste i poručio da će odgovorni za napade i uništavanje imovine biti procesuirani.

"U našoj Republici nema mesta nasilju", napisao je Makron na društvenoj mreži Iks.

"Oni koji su uništavali imovinu, napadali državne ustanove i preduzeća, pa čak i pljačkali naše gradske skupštine, biće krivično gonjeni i kažnjeni", poručio je francuski predsednik.

🚨In France, protesters addressed Macron, making a reference to King Louis XVI—who was executed by guillotine during the French Revolution: "Let’s cut off the King’s head. Macron, we’re going to start all over again." ▪️These are the words I’ve been waiting for—keep going, kids! Don’t be afraid; I’m right behind you, standing like a mountain. — Aleksey The Great 🇷🇺🎖 (@aleksthgrt) October 17, 2026

Makron je naglasio da država mora da zaštiti pravo građana na mirno izražavanje nezadovoljstva, ali i da spreči nasilne grupe da proteste pretvore u nerede.

"Ostaćemo ujedinjeni protiv onih koji seju haos i sprečavaju ljude da mirno izraze svoje zahteve", dodao je.

Fotografija plakata sa Makronom i giljotinom iz Liona tako je postala jedan od najupečatljivijih prizora protesta, tokom kojih je nezadovoljstvo delom francuske javnosti preraslo u otvorene pretnje predsedniku i pozivanje na najmračnije epizode Francuske revolucije.

(Kurir)

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